"Čudaška" kia je postala zelo konkurenčna

Foto: Kia Kia je za prihodnje leto pripravila kar nekaj rešitev, kako zadovoljiti potrebe različnih okusov. Če novi ceed stavi na uporabnost, soul igra na karte drugačnosti in edinstvenosti. Drzne poteze bo nadgradil še shooting brake proceed, športnike pa razvnel ceed GT.

Na eni strani umirjeni ceed, na drugi igrivi soul

Foto: Kia Že tako raznolik videz nadgradita še dva paketa opreme. Športni paket GT-line (na fotografijah rdeče barve) celoten paket preobleče v nekoliko bolj športno preobleko z nekaterimi že poznanimi dodatki. Drugi paket, X-line (na fotografijah zelene barve), soula spremeni v nekoliko bolj terensko obarvani enoprostorec z značilnimi dodatki, ki jih po navadi nosijo športni terenci.

V primerjavi z drugo generacijo je soul pridobil 5,6 centimetra v dolžino. Večji delež te rasti gre na račun tri centimetre daljšega medosja, ki zdaj meri 2,6 metra. Posledično sta voznik in sopotnik pridobila dodatnih 0,5 centimetra za noge, nekoliko razočarani pa bodo potniki na zadnji klopi, saj so izgubili 0,7 centimetra pri kolenih. Na račun tega je zrasel prtljažni prostor, zaradi nove oblike zunanjosti pa so prtljažna vrata zdaj širša in nakladalni rob postavljen nekoliko nižje.

Z električnim soulom prek 400 kilometrov?

Eden težje pričakovanih modelov na avtosalonu v Los Angelesu ob razkritju ni razočaral. Soul EV je opremljen s povsem novo in edinstveno tekočinsko hlajeno litij-ionsko polimerno baterijo z zmogljivostjo 64 kilovatnih ur. Gre za enako baterijo, kot je vgrajena v modelu niro EV, ki ima po merilnem ciklu 480-kilometrski doseg. Pri Kii točnega dosega za model soul EV še niso sporočili, a številke se bodo zagotovo gibale v tem območju.

Električni soul poganja elektromotor z 201 ''konjem'' in 395 njutonmetri navora. Vozniku bodo na voljo štirje vozni profili eco, comfort, sport in eco+. Vsak izmed njih na svoj način razporeja moč elektromotorja, regeneracijo energije, moč klimatske naprave in grelnika, omejuje najvišjo hitrost in upravlja učinkovitost celotnega sistema. Dodatno bo na voljo tudi upravljanje regeneracije zavorne energije prek obvolanskih ročic.

