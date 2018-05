Corsa GSi: koktajl športnosti in uporabnosti

Še letos se bo športni insignii v salonih pridružila nabrita corsa GSi s 110 kilovati in 220 njutonmetri navora, ki si bo kar nekaj sestavnih delov delila z najmočnejšo različico OPC.

Corsa GSi predstavlja vmesno stopnjo med običajnimi različicami in brutalno OPC. Foto: Opel

Vmesna stopnja

Opel je pred časom ponovno oživil oznako GSi in jo namestil na poslovno insignio. Drugi model, ki bo še letos zapeljal na evropske ceste in bo nosil oznako GSi, bo mala corsa. Poganjal jo bo 1,4-litrski bencinski štirivaljni agregat s 110 kilovati in 220 njutonmetri navora. Pogon se bo na sprednji kolesni par prenašal prek šeststopenjskega ročnega menjalnika, ki je bil posebej prirejen za športno vožnjo. Avtomobil bo do stotice pospešil v 8,9 sekunde in dosegel maksimalno hitrost 207 kilometrov na uro.

Odličen paket za spoznavanje športne vožnje

Corsa GSi ne bo podirala hitrostnih rekordov, z ravno dovolj moči in odlično nastavljenim podvozjem pa bo zagotavljala odlično izhodišče za športno vožnjo. Ker sloni na enaki osnovi kot OPC ter si z njo deli marsikateri pogonski element, želi corsa GSi v smislu voznih lastnosti konkurirati tudi močnejši tekmecem. Še posebej, če se bo kupec odločil za opcijska 18-palčna platišča s pnevmatikami dimenzij 215/40.

Poganja jo 1,4-litrski štirivaljni agregat s 110 kilovati in 220 njutonmetri navora. Foto: Opel Zadek krasi večji usmerjevalnik zraka, ki med športno vožnjo ustvari večji podtlak. Foto: Opel

Večjo moč izraža zunanji videz

Corsa GSi se bo od preostalih članic ločila po športnem zunanjem videzu. V oči najhitreje padejo večje odprtine za zrak, skulpturalen pokrov motorja in dodatni stranski pragovi. Na zadku je nameščen še usmerjevalnik zraka za povečan podtlak avtomobila.