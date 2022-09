Citroen proti Polestarju: konec nenavadnega spora?

Zapletlo se je že leta 2017, ko sta Volvo in Geely ustanovila novo avtomobilsko znamko Polestar. Za logotip so uporabili podobne puščice kot jih tradicionalno uporablja Citroen, le da so pri Polestarju puščice obrnili eno strana od druge in tako formirali obrise štirikrake zvezde.

Citroen se je pritožil na pristojne sodne organe in vsaj na področju domnevno preveč podobnega logotipa v Franciji izgubil. Sodišče je namreč razsodilo, da je podobnost dokaj majhna in da so puščice drugače oblikovane.

Francozom so onemogočili dostop do Polestarja

Drugače pa je bilo v zaščiti blagovne znamke, kjer je moral Polestar plačati Citroenu 150 tisoč evrov. Sodišče je razsodilo v prid Francozov, ki so tekmecu oporekali, da je izkoristil prepoznavnost grafičnih elementov in s tem lažje predstavil znak svoje znamke. V Franciji je prišlo celo do prepovedi prodaje Polestarjeve znamke, Francozi pa celo niso mogli dostopati do njihove spletne strani.

Umik pritožbe?

Kot je poročal francoski časnik Le Monde, je zdaj spor končan in Citroen je domnevno umaknil vse pritožbe. To je za francoski časnik potrdil tudi predstavnik Citroena. Podrobnosti dogovora še niso znane, lahko pa jih pričakujemo v bližnji prihodnosti.