Pri Citroënu so pošteno zavihali rokave in izpopolnili svojega aduta za hitro rastoči razred B-SUV. Ta je po prodaji že leta 2020 presegel podobno velike kombilimuzine in na letni ravni v Evropi predstavlja več kot dva milijona prodanih vozil. Citroën je v tem segmentu sodeloval že leta 2008 z modelom C3 picasso, pred sedmimi leti pa so klasičnega C3 nadgradili še s križancem C3 aircross.

C3 aircross bo 20 centimetrov daljši

Sredi letošnjega leta bodo Francozi v popolnosti razkrili drugo generacijo tega avtomobila. Za zdaj je na voljo le nekaj osnovnih informacij. C3 aircross je skladno z novim C3 dobil precej drugače oblikovan sprednji in zadnji del, največja novost pa je možnost sedmih sedežev oziroma tretje vrste. C3 aircross bo tako neposredno izzval dacio jogger.

C3 aircross bo dolg 4,39 metra, kar je okrog 20 centimetrov več kot do zdaj. Že ta podatek je ključen pri oceni, da bo avtomobil v drugi generaciji bolj praktičen. Napoved sedmih sedežev, zadnja dva bosta v prtljažniku zložljiva, to že potrjuje.

Glede pogonov konkretnih podatkov za zdaj še ni, bodo pa na voljo bencinski, hibridni in električni pogon.

Foto: Citroën

Foto: Citroën