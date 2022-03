Citroën bo z vozilom C5 Aircross Hybrid svojim strankam zagotovil bogatejše izkušnje – opomnik za polnjenje

Oglasno sporočilo

Z letošnjim letom Citroën tudi v Sloveniji s sistemom Plug-in-Reminder svojim strankam, ki imajo v lasti C5 Aircross Hybrid, pomaga zmanjšati porabo goriva in vpliv vozila na okolje s pomočjo obvestil, ki se prikazujejo na zaslonu vozila. Ta jim predlagajo, naj vozilo napolnijo, če potovalni računalnik ugotovi, da je glede na število poti in polnjenj mogoče izvesti optimizacijo. S tem sistemom bo opremljen tudi novi prihajajoči paradni model znamke, C5 X.

Citroën je že od nekdaj sinonim za inovacije. Danes želimo zagotoviti, da inovacija, ki spodbuja dobro počutje v vozilu in popolno brezskrbnost na dolgih potovanjih, torej veliko več kot zgolj udobje, ne bi bila na voljo le ekskluzivno, temveč ravno nasprotno, dostopna vsem nam. Za Citroën je trajnostna mobilnost tudi priložnost za poglobitev njegovega pristopa k vozilom in mobilnosti. Znamka si prizadeva, da bi bila vozila varnejša, tišja in do okolja prijaznejša.

Zaradi tega želi Citroën pomagati svojim strankam optimalno povečati učinkovitost njihovih priključnih hibridnih vozil z opomnikom za polnjenje Plug-in Reminder in aplikacijo PHEV-Connect, v kratkem pa bodo na voljo še druge inovativne rešitve za podporo uporabnikom z novimi načini uporabe električne mobilnosti.

PRINCIP OPOMNIKA PLUG-IN REMINDER: ČE UPORABNIK DOLGO NE BO POLNIL BATERIJ SVOJEGA C5 AIRCROSS HIBRIDA, GA BO NA TO SPOMNIL

Uporabnikom vozila C5 Aircross Hybrid so na voljo opozorila, ki se prikažejo na zaslonu vozila, če ga ne polnijo redno. Ta nadgradnja je na voljo v okviru samodejne posodobitve programske opreme vozila Over The Air in zaradi tega strankam ni treba obiskati prodajnega mesta znamke Citroën.

Ta funkcija bo strankam pomagala optimizirati delovanje njihovega priključno-hibridnega vozila in dodatno zmanjšati vpliv na okolje.

Raziskave so pokazale, da vozniki 55 odstotkov poti opravijo z električnim pogonom na razdaljah, krajših od 40 kilometrov, in da 52 odstotkov uporabnikov že polni svoje vozilo enkrat ali dvakrat na sto kilometrov.

Želimo jih spodbuditi, da bi stopile še korak dlje in s tem v celoti izkoristile vse prednosti priključne rešitve. S še pogostejšimi polnjenji bi dodatno povečali delež električnih poti in zmanjšali porabo goriva.

Citroën C5 Aircross Hybrid je opremljen z baterijo s 13,2 kWh, ki mu zagotavlja 55 kilometrov brez emisijskega električnega dosega (WLTP). Sistem deluje na osnovi potovalnega računalnika, ki analizira poti, stanje napolnjenosti baterije in število opravljenih polnjenj.

Obvestila se prikazujejo v obliki sporočil na zaslonu na dotik vozila. Po petih dneh in desetih vožnjah brez priklopa vozila programska oprema na zaslonu na dotik najprej prikaže eno obvestilo na dan. Če vozila tudi po 30 dnevih ne priključimo, se začne obvestilo prikazovati dvakrat na dan med uporabo vozila.

S to funkcijo bo opremljen tudi prihodnji paradni model znamke, novi priključni hibrid C5 X.





Za več informacij o znamki Citroën obiščite spletno mesto za medije www.citroen.si.

Naročnik oglasnega sporočila je C AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O.