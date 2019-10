Čez dve leti na ceste nov zanimiv BMW

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW bo leta 2021 predstavil novo električno različico serije 1. Ta bo predvidoma dobila oznako i1 in bo prinašala najcenejši električni BMW.

BMW za prihodnja štiri leta obljublja kar 12 popolnoma električnih in 13 priključnohibridnih vozil. Prvi bo električni športni terenec iX3, sledila bosta limuzinski i4 in športni terenec z zdajšnjo oznako iNext. Leta 2021 sledi še električna različica serije 1, so za britanski Autoexpress potrdili pri BMW.

Navzven bo skoraj enak klasičnemu

Predstavili ga bodo predvidoma sredi leta 2021, navzven pa se bistveno ne bo razlikoval od serije 1 s klasičnim motorjem na notranje izgorevanje. Še največje bodo spremembe pri drugačni maski motorja. To je zasluga nove prilagodljive arhitekture vozil, s katero lahko Bavarci dokaj preprosto elektrificirajo katerikoli svoj avtomobil.

Nova različica bo predvidoma dobila oznako i1 in bo najcenejša vstopnica v svet električnih BMW-jev.