Četveroboj za azijsko prevlado v Evropi

V Evropi so se oblikovali štirje proizvajalci, ki si želijo leto zaključiti kot največji azijski proizvajalec vozil. Že dolga leta stari celini kraljuje Toyota, a Hyundai in Kia hitro manjšata zaostanek, standardni član med četverico pa je še Nissan.

Četverica v borbi za največjega

Nissan in Hyundai sta si vrsto let želela na vrhu najbolje prodajane azijske znamke v Evropi premagati Toyoto. Sprva se je to zdelo uresničljivo hitreje in lažje, a Toyota je svoj naslov branila s številnimi novimi modeli in bogato podporo hibridnega pogona. Nissanu je uspelo stopiti na prestol za kratek čas leta 2015, ko so v Evropi prodali 603 tisoč avtomobilov, a jih je Toyota zopet prehitela naslednje leto.

Pri Hyundaiu načrtujejo, da bodo največji postali leta 2021. Kia uradno ne tekmuje in ne cilja na prvo mesto, za najboljše prodajne številke z ''bratskim'' Hyundaiem pa tekmuje le za prestiž in zabavo. Je pa res, da če bi prodajne številke obeh združili, bi zlahka prevzeli vodstvo, a obe korejski znamki si tega ne želita in hočeta, da se ju obravnava ločeno.

Prodanih avtomobilov v prvih devetih mesecih Rast v 2018 1. Toyota 561.338 +5,5 2. Hyundai 425.854 +7,1 3. Nissan 411.278 -9,1 4. Kia 385.818 +5,7

Nissan je letos doživel padec, nekaj tudi na račun opustitve modela pulsar. Foto: Nissan

Meriti, kdo je prvi, ni lahek zalogaj

Ugotavljati, katera znamka je na vrhu, ni lahek zalogaj. Hyundai uporablja geografsko definicijo Evrope glede na zvezo ECEA, ki poleg Evropske unije vključuje še države v trgovinski zvezi - Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Prodajne številke pri ECEA so tako do začetka oktobra pokazale, da je Toyota gladko na prvem mestu s 560 tisoč prodanimi avtomobili. Hyundai je na drugem mestu prehitel Nissana (425.854 proti 411.278 prodanih avtomobilov). Na četrtem mestu je Kia s 385.818 prodanimi avtomobili. Honda, Mazda in Suzuki so daleč zadaj.

Toyota in Nissan med drugim v svojih prodajnih poročilih za Evropo upoštevata tudi Rusijo in vanje vključujeta tudi premijski znamki Lexus in Infiniti. Ob teh podatkih je Toyota prodala v 2017 1,1 milijona avtomobilov, Nissan pa le 762.574. Hyundai je v tem pogledu še dlje zadaj.

Toyoti tudi v prihodnje kaže najbolje

Kot predvideva analitična hiša LMC Automotive, bo Toyota letos v Evropi prodala okoli 742 tisoč avtomobilov in do leta 2023 te številke dvignila do 773 tisoč. Nissan bo po velikem lanskem padcu na 576 tisoč prodanih avtomobilov do leta 2023 prodajo dvignil na 652 tisoč avtomobil na leto. Kot predvidevajo pri LMC Hyundai, ne bo bistveno uspešen in bo v prihodnjih prodal podobno število avtomobilov kot lani (546 tisoč), Kia pa naj bi v prihodnjih petih letih še izgubila svoj delež.

Toyota je ubranila prvo mesto s pomočjo številnih hibridnih modelov, kot predvidevajo pri LMC pa bo ostala največja znamka v Evropi vsaj do leta 2023. Foto: Gašper Pirman