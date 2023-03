Celoletne pnevmatike – za katere voznike so najprimernejše?

Oglasno sporočilo

Celoletne pnevmatike so vsekakor idealne za voznike, ki ne želijo zamenjati pnevmatik vsako sezono ali ne želijo imeti ločenih pnevmatik za letno in zimsko sezono, hkrati pa celoletne pnevmatike zagotavljajo uravnotežene lastnosti v vseh razmerah. Seveda pa se vsi vozniki sprašujejo, ali so sploh primerne za njih. Poleg tega so celoletne pnevmatike lahko primerne tudi za voznike, ki veliko potujejo in se pogosto znajdejo v različnih vremenskih razmerah. Vendar pa je pomembno vedeti, da celoletne pnevmatike ne bodo kos najekstremnejšim vremenskim razmeram. Za koga so torej najprimernejše?

Foto: Porsche Inter Auto

Celoletne pnevmatike so zasnovane za vse letne čase in lahko zagotavljajo dober oprijem v vseh pogojih, vključno z mokrimi in suhimi cestami ter snegom, hkrati pa zagotavljajo več udobja in daljšo življenjsko dobo. Toda kdaj se odločiti za nakup in za katere voznike so prave? So res prava izbira za vse voznike?

Kdaj izbrati celoletne pnevmatike? Da, če se vozite predvsem po mestu.

Da, če vozite v milejših vremenskih razmerah, kjer so manjše razlike v temperaturi.

Da, če ne prevozite večjih razdalj in se lahko v primeru vremenskih razmer prilagodite.

Da, če želite več udobja – celoletne pnevmatike zagotavljajo več udobja na cesti zaradi posebne izdelave.

Da, če želite prihraniti: kupite lahko samo en komplet pnevmatik, zato ni dodatnih stroškov montaže in demontaže.

Da, če želite odlično oprijemljivost na suhih in mokrih cestah ter zmerno v snežnih razmerah.

Da, če živite na območju z blagim zimskim podnebjem, kjer sneženje ni pogosto in ceste hitro očistijo. V tem primeru lahko celoletne pnevmatike zagotovijo dovolj oprijema skozi vse leto, tako da ni potrebe po menjavi pnevmatik spomladi in jeseni.

Ali ste vedeli, da je bistvena prednost celoletnih pnevmatik izjemna prilagodljivost na vse vremenske razmere, ki se vam lahko pripetijo na cesti skozi vse leto (dež, sneg, led, nizke in visoke temperature ...). Več kot le izkazati se morajo tako na zasneženih poteh kot poleti v veliki vročini na poti na morje. Celoletne pnevmatike vam zagotavljajo veliko udobja, zmogljivosti, daljšo življenjsko dobo in hkrati poskrbijo za nižjo porabo goriva. Če potrebujete vrhunsko zmogljivost v vseh pogojih, vam brez dvoma priporočamo letne pnevmatike.

Kako dobre so v resnici celoletne pnevmatike? Kaj pravijo testi?

Celoletne pnevmatike so zasnovane tako, da lahko zagotovijo optimalno vodljivost in oprijem v različnih vremenskih razmerah, vključno z mokrimi, suhimi in zasneženimi cestami. So kompromis med zimskimi in letnimi pnevmatikami, ki so zasnovane za specifične vremenske razmere. Poleg tega ni potrebe po menjavi pnevmatik glede na sezono, kar je priročno in s čimer prihranite denar. Primerne so za skoraj vse voznike, razen za najzahtevnejše in za tiste, ki veliko kilometrov prevozijo v različnih pogojih oziroma vremenskih razmerah.

Celoletne pnevmatike so torej hibrid, s katerimi lahko vozite tako pri –10 stopinjah Celzija kot tudi pri 30 stopinjah Celzija. Združujejo namreč značilnosti letnih in zimskih pnevmatik. Glavni kriterij izbire so torej vozne razmere, ki jih boste srečali pri vožnji. Odvisno je tudi od tega, koliko kilometrov prevozite letno. Bistveno pa je vedeti, da varčevati pri pnevmatikah nikakor ni pametno.

Preverite najnovejši test celoletnih pnevmatik

Da bi se vseeno lažje odločili in ker je teh pnevmatik na trgu vedno več, so v avtomotoklubih pripravili primerjalni test, ki je pokazal nekaj zanimivih rezultatov. Na primerjalnem testu pnevmatik velikosti 235/55 R17 (te so vedno bolj priljubljene pri SUV-jih in drugih križancih) jih je pet prejelo oceno zadovoljivo, med njimi pa sta v ospredju Continental All Season Contact in Goodyear Vector 4Seasons Gen-2.

Foto: Goodyear

Preverite aktualni test celoletnih pnevmatik

Obe sta bili dobri na mokri cesti, na suhi pa zahtevata več voznikove previdnosti, predvsem pa zmerno hitrost v ovinkih. Posebej pri višjih temperaturah zaradi svoje zmesi zahtevata še več umirjenosti za volanom, poleg tega pa mora voznik, tako kot pri vseh testnih pnevmatikah, roke imeti stalno na volanu. Zaradi sestave dezena je namreč treba popravljati smer vožnje.

Celoletna pnevmatika Continental AllSeasonContact 235/55 R17

Prednosti: relativno dobra na mokri cesti, zadovoljiva na snegu

Pomanjkljivosti: nekaj več pozornosti na suhi cesti

Celoletna pnevmatika Goodyear Vector 4Season Gen-2 235/55 R17

Prednosti: relativno dobra na mokri cesti, majhna obraba

Pomanjkljivosti: nekaj slabosti na suhi cesti in v snegu

Foto: Porsche Inter Auto

Celoletne pnevmatike – kako dobre so torej za zimo in poletno vročino?

Večno vprašanje: ali so dovolj dobre za zimsko vreme in dovolj zmogljive za poletno vročino? S sodobnim razvojem postajajo vedno boljše in vedno primernejše za voznike, ki se na cesto podajo le ob predvidljivem vremenu, predvsem pa so primerne za tiste, ki od njih ne zahtevajo preveč. Prvo in najpomembnejše je, da se vozniki zavedajo, da celoletne pnevmatike ne morejo povsem nadomestiti ne letnih ne zimskih, in da se njihove lastnosti upoštevajo, ko sedejo za volan. Osnovni namen celoletnih pnevmatik ni, da bi se lahko kosale s "čistokrvnimi" letnimi ali pa sploh zimskimi pnevmatikami. Ne, namenjene so voznikom, ki pri pnevmatikah upoštevajo tudi ceno in ki se želijo otresti vsakoletnega sezonskega obiska vulkanizerjev in prepogostega nakupa pnevmatik. Zato ne preseneča dejstvo, da ob vseh razmerah, ki vladajo na trgu, odstotek kupcev, ki se odločajo za celoletne pnevmatike, po vsej Evropi raste. (1)

Najboljše celoletne pnevmatike 2023 – ponudba pnevmatik

Celoletne pnevmatike Continental Semperit Barum Goodyear Sava Celoletne pnevmatike ALL SEASON CONTACT ALL SEASON-GRIP QUARTARIS 5 VECTOR 4SEASONS GEN-2 VECTOR 4SEASONS GEN-3 ADAPTO ADAPTO HP ALL WEATHER

Katere so največje prednosti celoletnih pnevmatik?

Celoletne pnevmatike prav zagotovo predstavljajo vrhunski kompromis – združujejo namreč najboljše lastnosti letnih in zimskih pnevmatik v popolni vsestransko uporabni pnevmatiki. Ta je odlična predvsem za običajne voznike in tiste, ki na leto ne prevozijo veliko kilometrov. Celoletne pnevmatike so torej tiste, s katerimi se lahko vozite pri minus desetih stopinjah Celzija in tudi pri poletnih 30 stopinjah Celzija. So pametna izbira za večino voznikov. Za vse tiste, ki prevozijo malo kilometrov letno, predstavljajo dober kompromis med ceno in uporabnostjo.

praktičnost, saj ni potrebna menjava

lahka, udobna in vedno brezskrbna vožnja

manjši stroški kot pri nakupu dvojih kompletov pnevmatik

ekonomičnost in nizka obraba

ekologija (enak komplet pnevmatik poleti kot pozimi)

Kljub temu celoletna pnevmatika pomeni določen kompromis, saj se letne pnevmatike z razlogom ločijo od zimskih. Ustrezna pnevmatika za določen letni čas je nazadnje vredna svojega namena in je bistvena v najzahtevnejših položajih, ki se vam lahko pripetijo na cesti in kjer vas lahko reši. Kljub vsemu se morate zavedati, da so celoletne pnevmatike povsod odlične, niso pa vedno najboljše (sploh v najzahtevnejših pogojih na cesti). Seveda pa je res, da ko imamo tako letne kot tudi zimske pnevmatike, to pomeni menjavo pnevmatik in z njo povezane stroške ter potreben prostor za shranjevanje. Ravno to je bil razlog za izum celoletnih pnevmatik, kjer se temu izognemo. Se pa je nedvomno treba nečemu odreči na račun drugih olajšav. (2)

Foto: Porsche Inter Auto

INTERVJU: Saša Kampuš, strokovnjak za prodajo pnevmatik

Pogovarjali smo se s Sašo Kampušem, strokovnjakom za prodajo pnevmatik pri Porsche Inter Auto. Odgovoril nam je na nekaj ključnih vprašanj glede menjave pnevmatik in DOT-oznake.

Kdaj je pravi čas za menjavo pnevmatik?

Letne pnevmatike so del opreme od 15. marca do 15. novembra. Vsekakor pa je treba pnevmatike zamenjati takoj, ko nimajo več dovolj profila. Zakonsko določena minimalna globina pri letnih pnevmatikah je 1,6 milimetra, priporočljivo pa je, da jih zamenjate, ko je globina profila tri milimetre. Pomembno je, da pnevmatike na vašem vozilu tudi niso prestare. Pnevmatike, starejše od petih let (glede na DOT-oznako), je priporočljivo zamenjati, saj takšne ne zagotavljajo najboljšega zaviranja in oprijema na cesti. (3)

Koliko so lahko stare pnevmatike (DOT)?

Pri nakupu novih pnevmatik, pa naj bodo to letne pnevmatike, celoletne pnevmatike ali morda zimske pnevmatike, je ena izmed stvari, ki se jih najpogosteje omenja, DOT-oznaka, ki nam pove starost oz. datum izdelave pnevmatike. Večina proizvajalcev pnevmatike potrjuje, da se primerno skladiščene in nerabljene pnevmatike lahko prodaja kot nove do petega leta starosti.

Ob tem je obvezno, da nakup novih pnevmatik opravite pri priznanem trgovcu.

Če imate na avtu nameščene pnevmatike, katerih DOT-oznaka dokazuje, da so te stare deset let, njihova uporaba zagotovo ni več varna, čeprav imajo lahko še dovolj profila, saj gre v tem primeru za zares zelo stare pnevmatike, katerih učinkovitost in delovanje sta lahko nevarna.

Kako izbrati prave pnevmatike?

Seveda je nujno potrebno pri izbiri pnevmatik upoštevati veliko različnih dejavnikov. Poleg pravilnih dimenzij pnevmatik je pomembno, da izberete pnevmatike, ki bodo ustrezale vašemu načinu vožnje, željam in potrebam. Preučiti morate učinkovitost pnevmatik na različnih površinah, na mokri in suhi podlagi. V naši ponudbi v spletni trgovini najdete celoletne pnevmatike za vse razmere in zahteve voznikov.

Foto: Porsche Inter Auto

