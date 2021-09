Celoletne pnevmatike - ali se nakup izplača?

Oglasno sporočilo

Kljub temu celoletna pnevmatika pomeni določen kompromis, saj se letne pnevmatike z razlogom ločijo od zimskih. Ustrezna pnevmatika za določen letni čas je nazadnje vredna svojega imena in je bistvena v najzahtevnejših razmerah na cesti, v katerih nas lahko reši. Celoletne pnevmatike se obnesejo nekako tako, kot če bi vse leto nosili isti par čevljev, tako pozimi kot poleti.

Je pa res, da ko imamo tako letne kot tudi zimske pnevmatike, to pomeni menjavo pnevmatik in z njo povezane stroške ter potreben prostor za shranjevanje. Ravno to je bil razlog za izum celoletnih pnevmatik, kjer se temu izognemo. Se pa je nedvomno treba nečemu odreči na račun drugih olajšav.

Najboljše celoletne pnevmatike?

Sava ponuja celoletne pnevmatike All Weather, ki se odlično obnesejo v vseh vremenskih razmerah, pa naj bo dež, sneg ali sonce. Ustvarjene so bile za vse voznike, ki se nočejo ukvarjati z menjavo gum in njihovim skladiščenjem ter imeti stroškov s tem. Gre za dostopne pnevmatike, ki se učinkovito prilagajajo vremenskim spremembam v posameznih letnih časih, tako na mokri cesti kot tudi na snegu. Zagotavljajo dober oprijem, izjemno vodljivost, odpornost proti akvaplaningu in učinkovito zaviranje, poleg tega pa še varčujejo ter vam omogoča dolgo življenjsko dobo in nižjo porabo goriva.

Semperit ponuja celoletne pnevmatike AllSeason-Grip, ki zagotavljajo zmogljivost čez vse leto ne glede na vremenske razmere. Optimizirana vsestranska oblika namreč pomaga pri obvladovanju vseh neugodnih voznih razmer. Na suhi podlagi zagotavlja popoln nadzor sploh v zavojih, na snegu omogoča stabilno vodljivost predvsem med pospeševanjem in zaviranjem. Celoletne pnevmatike Semperit se dobro obnesejo tudi na mokrem.

Celoletne pnevmatike Continental

Celoletne pnevmatike Continental AllSeasonContact so namenjene uporabi v vseh štirih letnih časih in suvereno zagotavljajo odličen oprijem tako na zasneženih kot tudi na mokrih zimskih cestah. Zaznamuje jih še dobra zavorna učinkovitost na suhih in mokrih poletnih cestah.

Pravzaprav so najboljše pnevmatike v svojem razredu po kotalnem uporu, ki se pretvori v opazno manjšo porabo goriva, kar dosežejo z nezmanjšano varnostjo. Izdelane so iz gumene zmesi Traction Silica Compound, ki vsebuje smolo za zimsko učinkovitost in velik delež silike, zaradi česar ohranjajo nespremenjeno prožnost za odlične rezultate na zasneženih in mokrih zimskih cestah.

Odprto izdelana ramena jim omogočajo učinkovito preprečevanje akvaplaninga. V kombinaciji s togim profilom pa to pomeni še boljšo vodljivost in zavorno učinkovitost. (3)

Celoletne gume - da ali ne?

Celoletne gume se izplačajo predvsem, če se malo vozite in vam ni treba vedno ter za vsako ceno na cesto v najekstremnejših vremenskih razmerah oziroma živite v milejšem podnebju, kjer so temperaturne razlike manjše.

Da, če vozite v milejših vremenskih razmerah, kjer so temperaturne razlike manjše in je manj snega. Da, če se vozite predvsem po mestu. Da, če ne prevozite večjih razdalj in se lahko v primeru ekstremnih vremenskih razmer prilagodite ter izberete drugo vrsto prevoza.

Celoletne pnevmatike so torej hibrid, s katerimi lahko vozite pri minus desetih stopnjah Celzija in tudi pri 30 stopinjah Celzija. Združujejo namreč značilnosti letnih in zimskih gum. Glavni kriterij izbire so torej vozne razmere, ki jih boste srečali pri vožnji.

Še vedno se najdejo vozniki, ki se poleti vozijo z zimskimi pnevmatikami ali pa pozimi z letnimi in imajo v prtljažniku snežne verige. V tem primeru je bolj varno kot pozimi letne oziroma poleti zimske izbrati celoletne pnevmatike. Treba pa je razumeti, da čeprav so gume vsako leto boljše, celoletne pnevmatike niso čudežne pnevmatike. Celoletne pnevmatike so lahko tudi bližje letnim ali zimskim pnevmatikam, kar je odvisno od proizvajalca. Bistveno pa je vedeti, da nikakor ni pametno varčevati pri pnevmatikah.

