Če kupite to hišo, dobite še poseben dodatek #foto

Foto: Uneek Luxury

Hišo ob jezeru Rhonotosassa so zgradili po željah prodajnega mogotca avtodomov. Don Wallace je bil hkrati tudi strasten ljubitelj avtov vseh vrst, oblik in starosti. V hiši, izdelani v francoskem stilu, je poleg ogromne garaže, kjer je prostora za dvajset avtov, še osem spalnic in šestindvajset kopalnic.

Dirkalna steza z osmimi zavoji

V osrednji lično urejeni garaži je prostora za nekaj najlepših primerkov iz zbirke, izvoz pa je speljan skoraj neposredno na manjšo dirkalno stezo z osmimi zavoji. Tam je Wallace lahko preizkusil svoje avtomobilske dragulje ali pa priredil zabavo z gokarti - dirkalna steza je bila namreč prvotno mišljena za dirkanje z gokarti.

Štartna ravnina je dolga le 45 metrov, a kupec, ki bo za posest odštel 17,5 milijona dolarjev (15,9 milijona evrov) bo lahko dirkališče razširil po svojih željah. Zraven je še tisoč kvadratov velika delavnica, opremljena s profesionalnimi stroji in orodjem. V njen ne manjka niti kleparska delavnica in ličarski del.

Foto: Uneek Luxury

V garaži nekoč parkirane številne avtomobilske klasike

Foto: Uneek Luxury Poleg garaže, servisne delavnice in dirkalne steze je v hiši še telovadnica, bazen s slano vodo in kegljišče. Pri izdelavi so mislili na vsako najmanjšo podrobnost, temu primerna je tudi nakupna cena. Na posestvu sta še konjski hlev in večja garaža, kjer je prostora za osemdeset avtov. V njej so bili med drugim parkirani mclaren F1 LM (leta 2015 so ga prodali za 13 milijonov evrov), ferrari 250LM iz leta 1964 (prodan za 16 milijonov evrov).

Šestindvajset avtov so prodali prejšnji mesec na dražbi Mecum Kissimmee, med njimi so izstopali dirkalni dragster, dodge red wagon iz leta 1969 in plymouth barracuda hemi iz leta 1967. Njegova celotna zbirka avtomobilov je bila znatno višja, kot je prodajna cena posestva.