Čas za prodajo? Zaradi ene novice hud padec delnice Tesle.

Vrednost delnice Tesle (TSLA) je letos rasla z neverjetno hitrostjo. Pred dnevi je dosegla svoj absolutni rekord, to je vrednost 969 dolarjev na delnico. Samo v enem tednu je vrednost zrasla za 36 odstotkov. Na trgu je bila tako Tesla vredna več kot na primer BMW in Volkswagen skupaj in nenadoma tudi zanesljiva prednost vrednosti Toyote ni bila več tako samoumevna.

Tesla je bila prvi ameriški proizvajalec avtomobilov, ki je na trgu dosegel vrednost 100 milijard ameriških dolarjev. Foto: Reuters Zaradi koronavirusa bo tovarna na Kitajskem zaprta še vsaj en teden

Toda včeraj je vrednost delnice strmo padla. Vlagatelji so v enem dnevu izgubili veliko denarja, saj je vrednost padla za 19 odstotkov. Še vedno je njena rast v letu 2020 kar 65-odstotna.

Trg je ranljiv in tudi vrednost TSLA se je že zdela močno napihnjena. Za padec je bila dovolj že na slaba novica. Zaradi izbruha korona virusa je namreč vodstvo Tesle na Kitajskem napovedalo zamik proizvodnje in dobave vozil naročnikom. Izbruh virusa vpliva na proces dobav in tudi odprtje tovarn. Število izdelanih vozil bodo sicer nadoknadili takrat, ko se bo položaj zaradi virusa umiril in omogočil nemoteno delo. Toda tak zamik lahko vpliva na poslovanje Tesle v letošnjem prvem četrtletju. Tovarna bo zaprtja še vsaj en teden, so potrdili v Tesli.

Vprašanje, ali je smotrno prodati ali kupiti delnico Tesle, je bilo v zadnjih pod frazo »Should I?« najbolj pogosto na brskalniku Google, je poročal Forbes.

Ostajajo tehnološki pionirji nove dobe

Tesla je bila sicer prvi ameriški proizvajalec avtomobilov, ki je na trgu dosegel vrednost 100 milijard ameriških dolarjev. Visoka rast vrednosti delnice za poznavalce avtomobilske industrije ni bila popolno presenečenje, čeprav rasti v take višave ni napovedal domala nihče.

»Avtomobil bo postal najbolj priljubljena mobilna naprava in Tesla to dobro razume,« je nedavno v govoru svojim menedžerjem dejal predsednik Volkswagna Herbert Diess.