Čaka že 40 let: V garaži zapustil mercedesa za milijon dolarjev

V garaži v ZDA so našli mercedesa 300 SL, enega od najbolj zaželenih starodobnikov, ki je tam nedotaknjen počival kar 40 let. Bil je del zapuščine, ki je ostala po smrti njegovega nekdanjega lastnika.

Neimenovani Američan se je nad mercedes-benzom 300 SL navdušil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Nato mu je uspelo svoj primerek v okolici Indianapolisa kupiti leta 1976, kar je bilo 12 let po koncu proizvodnje tega modela. Toda njegov 300 SL je bil v resnici neprodani primerek in Američan ga je dobil kot novega. Od takrat je z njim prevozil dobrih 23 tisoč kilometrov, leta 1980 pa ga je skrivnostno zaklenil v garažo in ga od takrat pustil nedotaknjenega.

40 let se ga v garaži ni pritaknil nihče. Foto: Gulwing Motor Cars Star je 60 let, zanj želijo milijon dolarjev

Našli so ga šele po lastnikovi smrti, ko je postal del zapuščine, in so ga prodali v New York. Tam je zdaj njegov lastnik družba, ki je specializirana za obnovo starodobnikov. Avtomobil ne more skriti znakov 40 let čakanja v garaži.

Po preverjanju serijskih številk so ugotovili, da so ga ob izdelavi pobarvali v zelo reden odtenek modrosive barve. Njegov lastnik mu je pozneje sicer namenil srebrno barvo.

Za ta avtomobil hočejo dober milijon ameriških dolarjev. To je posledica majhne kilometrine, redkosti – vseh 300 SL so pri Mercedes-Benzu izdelali le 1.458, od tega leta 1960 komaj 249 – in kultnega statusa tega modela. 300 SL velja za enega od najbolj dragocenih in zaželenih starodobnikov, ki zato na trgu držijo vrtoglave cene.

Na lanskem avtosalonu v Frankfurtu smo videli razstavljenih več lično obnovljenih mercedesov 300 SL. Tale je imel ceno 1,29 milijona evrov. Foto: Gregor Pavšič

Ta avtomobil si je zamislil Max Hoffman, ki je bil uradni zastopnik Mercedes-Benza za ZDA. Na tamkajšnjem trgu je videl veliko prodajno nišo za tak športni kupe (in pozneje roadster). Predstavili so ga februarja leta 1954 na avtomobilskem salonu v New Yorku, torej ne v Evropi. Izhajal je iz Mercedes-Benzovega dirkalnika W194 iz leta 1952, ki se je ponašal z Boschevim mehanskim vbrizgom goriva. Ta je četrtino povečal zmogljivost trilitrskega šestvaljnega motorja. Z najvišjo hitrostjo 263 kilometrov na uro je bil 300 SL (SL je bila kratica za "super light") takrat najhitrejši serijski avtomobil na svetu.



Med letoma 1954 in 1957 so ga izdelovali kot kupeja z dvižnimi vrati, od leta 1957 do 1963 pa kot roadsterja. Moč motorja je bila 179 kilovatov (240 "konjev") pri 6.100 vrtljajih na minuto. Ob tem se je ponašal še z 294 njutonmetri navora.

Foto: Gulwing Motor Cars

Foto: Gulwing Motor Cars

Foto: Gulwing Motor Cars