Britanci se ne šalijo: električna polnilnica v vsako novo hišo

Britanci pospešeno razvijajo polnilno infrastrukturo za električna vozila. Prihodnje leto bodo morale imeti javne polnilnice tudi možnost plačevanja s plačilnimi karticami, in sicer brez potrebe po registraciji pri različnih ponudnikih. Foto: Gregor Pavšič

Polnilno mesto v vsako hišo

Britanska vlada si prizadeva hitro izboljšati infrastrukturo, kar je nujno potrebno za načrtovano množično sprejetje električnih vozil. Če bo zakon sprejet, bo morala imeti vsaka novogradnja obvezno vgrajeno tudi električno polnilnico za avtomobil. Foto: Gregor Pavšič Ministrstvo za promet je novico uradno potrdilo in hkrati odprlo povabilo na javno razpravo o tej tematiki. Če bodo kasneje sprejeli takšen zakon, bodo morali vsi novograditelji vgraditi električno polnilnico in s tem omogočiti neovirano polnjenje lastnikom.

Za zdaj gre le za idejo, saj z ministrstva niso podali nikakršnih informacij o tem, kako bodo reševali situacijo obvezne vgradnje električne polnilnice v hišah, kjer nimajo namenskega parkirnega mesta ob hiši ali glavni cesti. Kljub temu so vložili 40 milijonov funtov v raziskovalne projekte brezžičnega polnjenja in polnilnih postaj, ki so skrite in se ob uporabi dvignejo iz tal.

Britanska vlada sledi svoji politiki pospeševanja prodaje električnih avtomobilov, ki v ospredje postavlja čistejši zrak v mestih in manj onesnaženja. 1,5 milijarde funtov (1,67 milijarde evrov) vredna strategija predvideva prepoved prodaje avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje po letu 2040. Za zdaj še ni natančno določeno, kateri avtomobili bodo lahko ostali naprodaj po 2040, toda po trenutnih indicih bodo v prodajnih salonih lahko ostali avtomobili, ki bodo imeli vsaj 80 kilometrov električnega dosega (to so električni avtomobili, priključni hibridi in avtomobili s pogonom na gorivne celice).

Plačevanje s kreditnimi karticami

Med drugim so z ministrstva za promet sporočili še, da bodo morale vse javne polnilnice imeti s prihodnjim letom možnost plačevanje s kreditnimi karticami. Brez naročnine, brez dodatnih zapletov – uporabnik bo lahko polnjenje preprosto plačal z brezstično kartico ter se bo s tem izognil različnim zapletom s številnimi ponudniki. Prav vsak namreč zahteva registracijo in uporabo namenske plačilne kartice.