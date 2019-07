Plačljive polnilnice: Dva meseca sta vse obrnila na glavo

Aprila so pri Elektro Ljubljana na pozneje plačljivih polnilnicah skupno zabeležili 3.617 posamičnih polnjenj. Meseca maja je to število padlo na 1.510, meseca junija pa na vsega 1.076 polnjenj.

Aprila so pri Elektro Ljubljana na pozneje plačljivih polnilnicah skupno zabeležili 3.617 posamičnih polnjenj. Meseca maja je to število padlo na 1.510, meseca junija pa na vsega 1.076 polnjenj. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski trg še vedno pričakuje bolj konkurenčne električne avtomobile. Dobil jih bo kmalu. Še letos na primer na slovenske ceste prihaja prenovljeni renault zoe (realnih 300 kilometrov dosega, prvič tudi hitro enosmerno polnjenje DC), sledili bodo prav tako prenovljeni hyundai ioniq in peugeot e-208.

V treh mesecih se je število polnjenj prepolovilo

Elektro Ljubljana je lani sicer zabeležila 17 milijonov evrov dobička (103 milijonov evrov prihodkov), letos v začetku maja pa so začeli na polnilnicah v svoji mreži uvajati plačljiv sistem. Kot smo predvidevali, je to prineslo spremembe pri pogostosti in dolžini polnjenja. Strošek za uporabnika se namreč računa na podlagi moči polnjenja (odvisno predvsem od avtomobila) in časa polnjenja.

Pregled števila polnjenj električnih vozil v mreži Elektro Ljubljana:

Plačljive polnilnice Brezplačne polnilnice April 3.617 1.861 Maj 1.510 1.744 Junij 1.076 1.676

Mrk vsaj ene izmed starejših električnih polnilnic



Na drugi strani ponudbe električnih vozil, čigar cenovna konkurenčnost je še vedno odvisna od subvencij, davčnih olajšav in cenejše energije na dolgi rok, je polnilna infrastruktura. Bralec nam je potožil nad električno polnilnico na Vrhniki, ki je bila najprej vsaj mesec ali dva nedejavna, zdaj pa so jo povsem odklopili. To je bila sicer ena starejših polnilnic ob slovenskih cestah.



"Gre za polnilnico, ki je v lasti občine in tam še iščejo najprimernejši model sodelovanja," so nam povedali pri Elektro Ljubljana, kjer sicer skrbijo za polnilnice pod blagovno znamko Gremo na elektriko.

Manj polnjenj, a več prenesene električne energije

Skupno je bilo torej junija vseh polnjenj pri Elektro Ljubljana 2.752, aprila pa pred začetkom plačilnega sistema 5.478.

"Zaznali pa smo boljši izkoristek polnilne infrastrukture. Uporabniki električnih vozil sedaj na parkirnih mestih ostajajo le za čas polnjenja, parkirnih mest pa ne uporabljajo več za brezplačno parkiranje. Povečal se je prenos energije na sejo. V maju smo beležili 37.497 kWh predane energije, v aprilu pa ob večjem številu polnjenj le 33.697 kWh. Pridobili smo tudi 160 novih uporabnikov, najbolj priljubljena metoda identifikacije pa ostaja kartica RFID," komentirajo pri Elektro Ljubljana.