Brezčasni sopotnik z barvito dušo – Mitsubishi Space Star

Mestni avanturisti, ki iščejo popolnega sopotnika na štirih kolesih, ki bo premagoval gnečo, ozke ulice, tesna parkirna mesta ter bil prijazen do okolja in denarnice, lahko vse to najdejo prav v Mitsubishi Space Staru. Je sinonim za zanesljivost, varčnost in okretnost in zato popoln spremljevalec mestnih avanturistov, ki cenijo udobje, varnost in trajnost.

Ko se odločamo o novem avtomobilu, je ena najpomembnejših lastnosti zagotovo tudi zaupanje, da nam bo dobro in zanesljivo služil. Z uporabo najnaprednejših tehnologij in materialov je vsak del vozila zasnovan z mislijo na vzdržljivost in dolgoročno zanesljivost.

Foto: Mitsubishi

Poleg zanesljivosti se Mitsubishi Space Star ponaša tudi z izjemno varčnostjo, ki je neprekosljiva v svojem segmentu. Z nizko porabo goriva vozniki lahko uživajo v brezskrbni vožnji po mestnih ulicah, saj Space Star ponuja ekonomično alternativo za vsakdanje potrebe. S tem se ne zmanjšujejo le stroški goriva, temveč tudi negativni vplivi na okolje. Zanesljivost je rezultat inovativnega motorja in tehnologij za povečanje učinkovitosti goriva. Z uporabo lahkih materialov in aerodinamičnih izboljšav je Space Star postal odličen predstavnik trajnostne mobilnosti v mestnem okolju.

Mestna vožnja je lahko stresna, poleg pogostih prometnih zamaškov, hrupa in drugih nepredvidljivih razmer se vedno znova spopadamo z ozkimi ulicami in tesnimi parkirnimi prostori. Z majhnim obračalnim krogom in izjemno okretnostjo se Space Star brez težav prilagodi in vozniku omogoča, da se svobodno premika skozi mestno okolje. Tehta manj kot 900 kilogramov in v dolžino meri manj kot štiri metre. S svojo okretnostjo nudi zabavno in udobno vožnjo, ki prinaša užitek v vsakem zavoju. Sicer pa ta avtomobil kljub kompaktnim meram v notranjosti nikakor ni utesnjen in je povsem primeren tudi za občasno družinsko rabo, za razliko od marsikaterega avtomobilskega malčka pa se z njim lahko pelje pet odraslih oseb.

Foto: Mitsubishi

Tudi sodobne tehnološke inovacije so del tega simpatičnega mestnega malčka, ki še dodatno izboljšujejo vozniško izkušnjo. Opremljen je z naprednimi varnostnimi sistemi, ki vozniku nudijo dodatno varnost in zaščito med vožnjo. Prav tako pa ne manjkajo sistemi za povezovanje pametnih telefonov, ki voznikom omogočajo preprost dostop do različnih funkcij na mobilnem telefonu kar prek zaslona na dotik ali prek upravljalnih elementov na volanu. S tem lahko vozniki varno uporabljajo funkcije, kot so navigacija, predvajanje glasbe, klici in sporočila, ne da bi odvrnili pogled s ceste. Z visokokakovostnim zaslonom na dotik, intuitivnim vmesnikom ter možnostjo povezave z aplikacijami za razvedrilo in informacije vozniki in potniki lahko uživajo v bogati izkušnji med vožnjo.

Lahko rečemo, da je Space Star več kot le avtomobil – je simbol nove dimenzije urbane mobilnosti, zasnovan za mestno življenje. Pripravljen je na vsak izziv, ki ga prinaša mestno okolje, hkrati pa zagotavlja udobje, varnost in zanesljivost, ki jih pričakujete od Mitsubishija. Za mirnejši spanec z avtom pridejo tudi petletna tovarniška garancija, pet let Mitsubishi pomoči na cesti ter ob rednem servisiranju na pooblaščenem servisu tudi Jamstvo zvestobe, ko mine pet let.

Seveda pa je opremljen še z eno odlično lastnostjo, in to je najboljša cena, odpeljete ga lahko za 12.490 €. V prodajnih salonih vam bodo zagotovo lahko pripravili ponudbo primerno za vas, vključno z bonus financiranjem, ki prinese še dodatnih tisoč evrov popusta. In da, kot v kakšnih TV-prodajah tudi tukaj lahko rečemo – in to še ni vse! Do konca aprila ob nakupu vozila dobite tudi prvi redni servis in vinjeto za en evro.

Ker pa so vedno besede na papirju eno in lasten občutek drugo, je najboljše, da se vsak prepriča sam. Mitsubishi Slovenija je v koraku s sodobnim časom omogočil prijavo na testno vožnjo le z enim klikom, če pa ste mogoče bolj tiste vrste, ki raje najprej tudi vidite in potem preizkusite, je po Sloveniji pet prodajnih mest, kjer ima svoj prostor v salonu tudi Mitsubishi Space Star.

