Boj za Kitajsko: Mercedes-Benz odbija napade Audija in BMW

Kitajska je najpomembnejši trg treh nemških proizvajalcev premijskih avtomobilov, zato vsi trije veliko pozornosti posvečajo povečanju prodaje na tem trgu. Trenutno je najbolj uspešen Mercedes-Benz, vendar Audi in BMW ne zaostajata veliko.

Razlike so majhne

Avgusta so pri Mercedesu na kitajskem prodali trinajst odstotkov več avtov kot v enakem obdobju lani. S 60.134 prodanimi avti so za malenkost prehiteli Audi, ki je za dva odstotka povečal prodajo in v enakem obdobju dostavil 58.580 avtov. Tretji je BMW. V primerjavi z lanskim letom so tudi oni za 9,4 odstotka povečali prodajo in v avgustu prodali 56.242 avtov.

Podobno je mogoče zaslediti tudi ob pregledu prodaje v prvih osmih mesecih leta. Mercedes je s 464.226 dostavljenimi avti prehitel BMW s 442.642 in Audi s 427.447 prodanimi avti.

Trgovinska vojna dviguje cene

Pri Mercedesu želijo ohraniti to prednost oziroma še povečati prodajo z začetkom proizvodnje nekaterih modelov na kitajskih tleh. V tovarni, ki si jo bodo delili s kitajskim proizvajalcem BAIC, bodo začeli izdelovati povsem električni model EQC, športni AMG A34 in križanca GLB. Zaradi proizvodnje nekaterih ključnih modelov znotraj države se bodo izognili plačilu dodatnih davkov, ki jih prinaša trgovinska vojna z ZDA.