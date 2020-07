Boj z ovinki v Velenju: tako je končal eden favoritov #video

Ko so reliji kratki, je treba napadati iz ovinka v ovinek, vse od štarta do cilja. Na prvem reliju državnega prvenstva se taka vožnja ni izšla Jerneju Fakinu, enemu favoritov razreda dvokolesno gnanih dirkalnikov, zato pa so se v cilju relija zmag veselili Andras Hadik (ford fiesta R5) v skupni razvrstitvi, Rok Turk (hyundai i20 R5) med Slovenci in Marko Grossi (peugeot 208 R2) med dvokolesno gnanimi dirkalniki.

"Škoda, da se ni izšlo za lepo zmago proti Hadiku. Imela sva zelo lepo borbo. Na srečo pa okvara menjalnika ni bila tolikšna, da bi izgubil zmago v slovenskem prvenstvtu," je dejal Turk. Foto: Gregor Pavšič Odločitev o zmagovalcu jubilejnega, že 35. relija Velenje, bi bila lahko rezultatsko bolj tesna. Slovenski reli prvak Rok Turk (hyundai i2o R5) je imel od začetka relija razplet v svojih rokah. Predlanski madžarski prvak Andras Hadik (ford fiesta R5) ga je resda prisilil v zavidljivo hitrost na vseh šestih hitrostnih preizkušnjah (dve različni po trikrat) in njuni doseženi časi na HP Skorno (enaka kot lani) primerljivi z dosežki lanskega zmagovalca Boštjana Avblja.

Še dve hitrostni preizkušnji pred ciljem je vse kazalo na Turkovo zmago. Toda nato je prišlo na etapi do predzadnje HP do okvare v menjalniku in njegovega dirkalnika, sredi preizkušnje mu je ta tudi ugasnil in Turk se ni mogel izogniti veliki izgubi časa. Do cilja relija je Hadik nadoknadil zaostanek in si privozil 40,4 sekunde prednosti pred Turkom.

Turk bo tihe letošnje načrte poskušal prestaviti v leto 2021

Hadik je bil za Turka kajpak le mednarodna motivacija, ki je trikratni slovenski reli prvak iz Idrije ne skriva. V Sloveniji trenutno, kadar na štartu ni omenjenjega Avblja, zanj dostojnega tekmeca še ni.

“Letos smo si želeli pogosteje nastopiti tudi na močnejših relijih v tujini, toda položaj s koronavirusom je letos vsem močno premešal načrte. Letos je naš osrednji program slovensko državno prvenstvo, za več mednarodnih dirk pa bo najbrž zmanjkalo prostih koncev tednov. Zato je letos ena od želja tudi priprava na novo sezono 2021, v katero bomo morali prestaviti letošnje tihe načrte. Iz finančnega vidika pa bo dirkanje prihodnje leto zagotovo še težje kot letos,” je povedal Turk.

Video - atraktivna drsenja skozi ovinek

Novakov asfaltni krst z dirkalnikom R5

V slovenskem državnem prvenstvu sicer so sicer še štirje vozili dirkalnik razreda R5, toda Turku je bil relativno kos le Aljoša Novak (škoda fabia R5 evo). Novakovi časi so bili sicer dejansko zelo dobri, saj je za Turkom na kilometer hitrostne preizkušnje zaostajal le za sekundo. To je bil za Novaka, ki je s fabio R5 v preteklosti že dirkal na makadamu, prvi asfaltni reli s tovrstnim dirkalnikom.

“Ravno zato sem bil s časi zelo zadovoljen, saj je taka fabia za makadam in asfalt povsem drugačna. Predvsem podvozje in zavore, seveda tudi način vožnje,” je drugo mesto komentiral Novak.

Med Slovenci je tretje mesto pripadlo Alešu Zrinskemu (ford fiesta R5), ki je zjutraj priznal dirkaško zarjavelost in pomanjkanje kilometrov z novim dirkalnikom. Zrinski je za Novakom vendarle zaostal za več kot dve minuti.

Zanimiv debi je na reliju v Velenju predstavljal prvi sovozniški nastop Jurija Tepeša, nekdanjega smučarskega skakalca in sicer velikega navdušenca nad avtomobili. Tepeš je bil sovoznik Mitje Klemenčiča (ford fiesta proto).

Aljoša Novak in Jaka Cevc sta se dobro znašla ob asfaltnem krstu s škodo fabio R5. Foto: Gregor Pavšič

Simon Mlinar je dosegel drugo mesto v diviziji II, kjer je bil z enakim dirkalnikom hitrejši le še Marko Grossi. Foto: Gregor Pavšič

Grossi temelje zmage postavil že v prvi tretjini relija

V bistveno bolj izenačeni diviziji II (pogon na sprednji par koles) je odličen reli uspel Marku Grossiju (peugeot 208 R2), ki smo ga v članku predstavili danes zjutraj. Grossi je odločno napadel že na prvih dveh hitrostnih preizkušnjah, ko je imel v rokah že skoraj pol minute prednosti. Njegovi časi so bili na ravni tistih, ki jih je lani na istih cestah dosegal lanskoletni prvak Tim Novak (opel adam R2). V prvem delu relija njegovi tekmeci niso imeli odgovor na hitro vožnjo Portorožana.

“V bistvu ritem vožnje niti ni bil zelo divji, vsaj zdelo se mi ni tako. Kar malo presenečen sem bil nad časi,” je skromno komentiral Grossi, ki je tako na najboljši način začel lov za naslovom državnega prvaka.

Tako se je končal nastop za Jerneja in Gregorja Fakina (peugeot 208 R2), ki sta se borila za drugo mesto v diviziji II. Foto: osebni arhiv

Sredi relija ga je sicer uspel iz ozadja rahlo napasti Jernej Fakin (peugeot 208 R2), ki je pred relijem veljal za tihega favorita. Na prvi hitrostni preizkušnji ga je oviral počasni italijanski tekmovalec pred njim, z najboljšim časom tretje HP se je nato vmešal v boj za končno drugo mesto, toda že na naslednji preizkušnji je šlo vendarle prehitro. Fakin je v enem izmed ovinkov povsem razbil peugeota in ostal brez uvrstitve.

Za Grossijem se je v tem razredu uvrstil Simon Mlinar (peugeot 208 R2), ki je predvsem v drugi polovici relija postavil več odličnih časov. Za Mlinarjem je bil tretji Jan Medved (peugeot 208 R2). Tolminčan je kljub napredku priznal, da mu za enakovreden boj z najhitrejšimi še manjka več odločnosti v hitrih kombinacijah ovinkov.

V diviziji I je zmaga pripadla Bojanu Velkavrhu (VW polo), ki je dobro izkoristil vremenske kaotične razmere v zaključku relija in na zadnji preizkušnji zrežiral pravi preobrat. Na tem odseku je bil namreč minuto in 38 sekund hitrejši od vseh, tako da je v skupni razvrstitvi prehitel do takrat vodilnega Aljaža Bratoža (renault clio). Tretje mesto je šlo v roke Juretu Jerebu (VW polo).

V diviziji III je slavil Paolo Pasutti (ford sierra RS cosworth) pred Miho Mušičem (BMW M3) in Erikom Bernikom (renault clio RS).

Rezultati



1. Hadik-Kertesz (ford fiesta R5) 51:43,0; 2. Turk-Kacin (hyundai i20 R5) + 0:40,4; 3. Novak-Cevc (škoda fabia R5) + 1:32,7; 4. Cescutti-Crosilla (škoda fabia R5) + 3:16,0; 5. Kiss-Kiss jun. (VW polo R5) + 3:24,1; 6. Zrinski-Vidmar (ford fiesta R5) + 4:00,3; 7. Grossi-Kavčič (peugeot 208 R2) + 4:44,9; 8. Čebron-Kavčič (mitsubishi lancer EVO9) + 4:54,0; 9. Mlinar-Bizjak (peugeot 208 R2) + 5:03,8; 10. Waldherr-Dorfbauer (ford fiesta) + 5:14,6; ….

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič