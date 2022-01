Bogata zgodovina zmag: tudi hilux s športnim paketom GR sport #foto

Toyota želi z novo različico hiluxa očarati predvsem prihodnje kupce, ki se ne ustrašijo še tako zahtevnega terena in obenem želijo, da poltovornjak krasijo športni poudarki. Poleg drugačnega videza so inženirji izboljšali kakovost vožnje, izboljšali krmiljenje in oprijem koles.

Poudarek je na izboljšanem vzmetenju

Najpomembnejši poudarek novega hilux GR sport je izboljšano vzmetenje z novimi blažilniki in sprednjimi vzmetmi. Blažilniki imajo večji cilinder, zato je izboljšana zmogljivost blaženja, hitrejše se odzivajo na spremembe in bolje razpršijo ustvarjeno toploto. S tem je tudi življenjska doba olja znotraj blažilnikov daljša. Sprednje vzmeti so nekoliko trše in obarvane v rdečo barvo. Zadaj so na listnati vzmeti vgrajene drugačne gumijaste puše. Zaradi tega je v primerjavi z običajnim hiluxom vožnja močno izboljšana tudi pri višjih hitrostih na cesti.

Spredaj je vgrajen 2,8-litrski dizelski motor s 150 kilovati in 500 njutonmetri navora, ki sodeluje s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom. GR sport bo na voljo le v karoserijski različici z dvojno kabino, z novimi oblikovnimi rešitvami pa se bo na cesti jasno ločil od drugih hiluxov.

Spremembe so vidne tudi v notranjosti, kjer izstopa rdeča linija na armaturni plošči. Foto: Toyota