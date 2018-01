Boeingi, ki veljajo za eno največjih letalskih skrivnosti

To so letala, ki vzletajo z velikega mednarodnega letališča v ZDA, a zanje ni mogoče kupiti vozovnice. Nihče natančno ne ve, kdo je na njihovem krovu in kakšna je njihova služba. Letala z oznako Janet veljajo za eno največjih skrivnosti v svetu letalstva.

Na prvi pogled so njihovi boeingi videti kot povsem običajna letala. Na svojem trupu sicer nimajo bleščečih logotipov velikih letalskih prevoznikov, a tako kot preostala vzletajo z mednarodnega letališča McCarran pri Las Vegasu, piloti redno komunicirajo s kontrolo zračnega prometa, na krovu so tudi potniki in stevardese.

Skrivnostnim letalom je namenjen poseben terminal letališča v Las Vegasu. Foto: Google maps Poleti zaposlenih na skrivna območja vlade ZDA

Neposredni lastnik teh belih in neopaznih letal so zračne sile ZDA, upravlja pa jih AECOM, eden izmed pogodbenih partnerjev obrambnega ministrstva. Njihov namen je prevoz zaposlenih in članov ameriške vojske iz Las Vegasa na strogo varovana območja, kot je Area 51 v zvezni državi Nevada.

Letala na polete čakajo na ograjenem terminalu letališča pri Las Vegasu, imena potnikov javno niso znana, prav tako imajo piloti že vnaprej pripravljene frekvence za zadnji del poleta in usklajeno prakso komunikacije s pristojnimi kontrolorji zračnega prometa.

Na krovu letal lahko za dobro počutje gostov skrbijo le stevardese, za katere pred tem agenti opravijo natančno preiskavo in jim to zaupno delo odobrijo agenti varnostne službe ZDA.

Zakaj Janet?

Letala seveda ne letijo za družbo Janet, to je le njihov vzdevek. Natančen izvor imena uradno ni znan. Neuradno sta možnosti predvsem dve, in sicer akronim besednih zvez "Just Another Non-Existing Terminal" ali "Joint Network for Employee Transportation".

Ti poleti so se začeli leta 1972 z letalom douglas DC-6, leto pozneje so dobili še eno tako letalo. Danes imajo na voljo šest boeingov 737-600, ki so pred tem sestavljali floto družbe Air China, pa še pet manjših turbopropelerskih Beechcraftovih letal.