Bo to nov avtomobilski ponos Poljske?

Leta 2011 je družba FSO na Poljskem (po letu 1948) prenehala izdelovati svoje avtomobile. Poljaki, ki imajo sicer veliko avtomobilskih tovarn tujih proizvajalcev, bodo domačo znamko vendarle obudili. To se bo predvidoma zgodilo leta 2023, v načrtu pa je predvsem proizvodnja električnih vozil za domače voznike.

Podjetje ElectroMobility Poland je država skupaj s štirimi družbami s področja energetike ustanovila leta 2016. Znamko bodo poimenovali Izera, kar se nanaša na gorovje Izera v jugozahodnem delu države. Zdaj so Poljaki razkrili dva koncepta - to sta električna kombilimuzina in športni terenec z delovnima imenoma Z100 in T100.

Poljski avtomobil s pridihom italijanskega oblikovalskega studia

Proizvodnjo želijo začeti leta 2023. Avtomobila so izdelali glede na pričakovanja poljskih voznikov in bosta namenjena predvsem (ne pa izključno) domači prodaji. Pri izdelavi konceptov je sodeloval italijanski studio Torino Design, glavni oblikovalec konceptov pa je dolgoletni oblikovalec Jaguarja Tadeusz Jelec.

Tehnične podrobnosti obeh vozil še niso znane. Poljaki sicer obljubljajo doseg do 400 kilometrov in dva razpoložljiva paketa baterij. Platformo za izdelavo obeh vozil nameravajo kupiti v Nemčiji pri družbi EDAG Engineering. Tovarno za vozila bi lahko že prihodnje leto postavili na jugu Poljske. Tam nameravajo sprva zaposliti 3.500, pozneje pa dodatnih tri tisoč ljudi.

Foto: Enter Izera

