Bo MAN odpuščal? Visi 9.500 zaposlenih, tudi tovarna v Avstriji.

Odpustili bi lahko do 25 odstotkov zaposlenih, pod vprašajem so se znašle tudi tri tovarne.

Odpustili bi lahko do 25 odstotkov zaposlenih, pod vprašajem so se znašle tudi tri tovarne. Foto: Gregor Pavšič

Proizvajalec tovornjakov MAN se je znašel pred reorganizacijo poslovanja, del katere bi bilo lahko odpuščanje do 9.500 zaposlenih in morda tudi zaprtje tovarne v Avstriji.

MAN je del Volkswagnovega koncerna in tam pripravljajo nov načrt prestrukturiranja družbe. Vodstvo je potrdilo pogajanja glede določil varčevalnih ukrepov, s pomočjo katerih bi pridobili 1,8 milijarde evrov. Odpustili bi lahko do 25 odstotkov zaposlenih, pod vprašajem so se znašle tudi tri tovarne. To sta dve tovarni v Nemčiji (Plauen in Wittlich), prav tako pa tudi v avstrijskem Steyru.

Več kot polovico zaposlenih imajo v Nemčiji

Nemški proizvajalec gospodarskih vozil bi lahko skupno odpustil do 9.500 zaposlenih, od tega jih ima 55 odstotkov službo v Nemčiji.

MAN je znotraj Volkswagna del poslovne skupine Traton, ki se na trgu meri predvsem s konkurenco Daimlerja in Volva. Na poslovanje so že do zdaj vplivali visoki stroški za razvoj čistejših pogonskih motorjev, že lani je padel trg gospodarskih vozil, letos pa je razmere še dodatno poslabšal koronavirus covid-19.