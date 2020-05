BMW začasno ustavlja gradnjo tovarne na Madžarskem

BMW bo zaradi epidemije koronavirusa in posledičnega padca prodaje ustavil vse investicije ter z varčevalnimi ukrepi poskusil ublažiti padec prihodkov. Za leto dni so prestavili tudi gradnjo nove tovarne na Madžarskem.

Zamik gradnje za leto dni

"Zaradi trenutnega položaja bomo zamaknili številne projekte, med njimi tudi tovarno na Madžarskem. Druge projekte bomo ponovno preučili," je dejal Nicolas Peter, vodja finančne službe pri BMW. Gradnjo nove tovarne bodo zamaknili za leto dni.

Tovarna bo stala v bližini madžarskega mesta Debrecen. Celotna investicija bo vredna okroglo milijardo evrov, obrat bo zaposloval več kot tisoč ljudi, na leto pa bo iz njega zapeljalo do 150 tisoč avtomobilov. Na eni proizvodni liniji bodo izdelovali običajne modele in tudi električno gnane avtomobile. Ravno zaradi odličnega strateškega položaja Debrecena so se odločili, da bo nova tovarna stala tam. Relativno blizu so vsi pomembnejši dostavni centri, zaradi bližine bo lažje najemati usposobljeno osebje, hkrati pa do tja vodijo dobre cestne povezave. Obrat bo imel pozitiven vpliv tudi na okoliške kraje, saj bodo neposredno s tovarno povezani različne kurirske službe in dobavitelji.