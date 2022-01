BMW še vztraja: prihajajo novi bencinski in dizelski motorji

Večina avtomobilskih proizvajalcev je že določila letnico, ko bodo nehali proizvajati avtomobile z motorji na notranje izgorevanje, nekateri pa so njihovo proizvodnja celo ustavili. Pri podjetju BMW po drugi strani že nekaj let glasno poudarjajo, da še niso končali zgodbe z običajnimi motorji in da še vedo računajo nanje. Še več, zdaj so potrdili, da razvijajo novo generacijo šest- ter osemvaljnih bencinskih in dizelskih motorjev.