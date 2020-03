BMW potrdil padec dobička in napovedal povsem novo "sedmico"

BMW je lani prodal 2,1 milijona novih avtomobilov, od tega dober milijon v Evropi. Celotna skupina je prodala 2,5 milijona novih vozil. Prihodki BMW Group so prvič presegli 100 milijard evrov (104,2 milijardi, predlani 96,8 miljarde). Zaradi potrebnih razvojnih stroškov je bil lani dobiček kljub temu precej nižji. Dobiček pred davki je znašal sicer še vedno zavidljivih 7,1 milijarde evrov, kar pa je 26 odstotkov manj kot leta 2018. Neto dobiček podjetja sicer po obdavčitvi znaša dobrih pet milijard evrov. Dobiček lahko pade tudi letos, ko pa so napovedi dogajanja v avtomobilski industriji - iz vidika omejitev proizvodnje ob širitvi okužb s koronavirusom - zelo nepredvidljive.

Uradno: prihaja povsem električna "sedmica"

''Vsi pogoni bodo sloneli na eni arhitekturi in najmočnejša serija 7 bo električna '' je dejal Zipse. Aktualni model bodo prenehali izdelovati leta 2022, istega leta pa bo na ceste zapeljala že nova generacija. Toda vsaj zaenkrat še ni znano kateri pogoni bodo na voljo že od samega začetka. Najverjetneje bodo to bencinske in dizelske opcije, toda ali bosta vse od začetka na voljo tudi priključni hibrid in električni bo potrebno počakati še kar nekaj časa.

Eden prihodnjih modelov bo tudi električni BMW i4. Foto: BMW BMW bo očitno pomahal v slovo 6,6-litrskemu dvanajstvaljniku, ki je vgrajen v najmočnejšo in prestižnejšo različico M760li. Če bo električna serija 7 prevzela to vlogo pa bo morala imeti več kot 449 kilovatov in 800 njutnmetrov navora. Zaradi same velikosti avta in gromozanskega motorja se je masa ustavila pri 2,2 tone, kar pa bo še vedno manj kot bo masa električne verzije. Zaradi velike litij-ionske baterije mu napovedujejo vsaj 2,5 tone, zato bo višjo maso moral kompenzirati z večjo močjo.

BMW s strategijo različnih pogonskih tehnologij na eni arhitekturi odpira novo poglavje za daljše časovno obdobje. Enak princip bodo ubrali tudi pri modelu X3, kjer bodo z enako arhitekturo na voljo kar štirje različni pogoni. Zaradi takšnega razvoja svojih arhitektur bodo lahko nadaljevali z elektrifikacijo modelne palete. Leta 2021 bo četrtino njihovih vozil že vsaj delno poganjala elektrika, do leta 2025 tretjino in do leta 2030 polovico.