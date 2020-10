BMW med avtomobile vrača svojo legendarno oznako #foto

Foto: BMW Pri BMW so se odločili za ponovno uporabo končnice "ti", ki je bila v njihovi zgodovini rezervirana le za posebne športne modele. Šlo je za oznako za Turismo Internazionale.

Še 15 let pred modelom M1, ki je naznanil razvoj športnih BMW z oznako M, so leta 1963 ceste že osvajali z modelom 1800 ti in pozneje tudi z 2002 ti. In tudi z oznako "tii", ki pa je pri modelu 2002 pomenila različico z motorjem z vbrizgavanjem goriva. To sta bila tudi zelo uspešna avtomobila na športnih tekmovanjih. Tako na dirkališčih kot tudi v reliju. Z njim so leta 1973 dobili reli za SP v Avstriji, s takim avtomobilom je konec sedemdesetih let na slovenskih (in jugoslovanskih) relijih zmagoval tudi Brane Kuzmič.

V devetdesetih letih je BMW to oznako namenil tudi modeloma 323ti compact in 325ti compact.

Le sprednji pogon in samodejni menjalnik

Obujena oznaka "ti" torej stopa v velike čevlje. Namenili so jo novi športni različici serije 1. Novi model 128ti pa bo imel le pogon na sprednji par koles in predstavlja nekoliko milejšo različico modela M135i, ki ima štirikolesni pogon in tudi nekoliko zmogljivejšo različico dvolitrskega štirivaljnega motorja.

Moč motorja bo v 128ti znašala 195 kilovatov (265 "konjev"), serijsko pa bo avtomobil opremljen z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. V primerjavi z M135i bo 128ti za 80 kilogramov lažji, kar je neposredna prednost le sprednjega pogona.

Pri podvozju in zavorah bo na ravni M135i

Novi 128ti bo torej BMW-jev prvi "hot hatch" s pogonom na sprednji par koles in tekmec klasičnim športnikom, kot so volkswagen golf GTI, ford focus ST, renault megane RS in hyundai i30 N. Serijsko bo imel športno prilagojeno podvozje, enake prečne stabilizatorje kot M135i, v primerjavi z navadno serijo 1 pa bo za centimeter bližje cesti.

Zaradi velike količine moči na sprednjih kolesih so prilagodili vozni mehanizem in odzivnost servovolana, v pomoč bo tudi Torsenov diferencial z delno zaporo. Zavore so enake kot pri M135i, kar pomeni sprednje diske s premerom 360 in zadnje s premerom 300 milimetrov.

V Nemčiji bo avtomobil stal od 41 tisoč evrov (upoštevan le 16-odstotni DDV), na voljo pa bo že prihodnji mesec.

