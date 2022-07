Bizarno ali del posla? Tesla ima pas za prehod mehiške meje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako je videti mejni prehod Colombia Solidarity med Teksasom in mehiško državo Nuevo Leon.

Tako je videti mejni prehod Colombia Solidarity med Teksasom in mehiško državo Nuevo Leon. Foto: Codefront

Države so pripravljene pomagati z najrazličnejšimi davčnimi in praktičnimi ugodnostmi, da privabijo avtomobilska podjetja. To prakso v Evropi dobro poznamo na primeru Slovaške, iz podobnega razloga je svoj lastni pas na mejnem prehodu z Mehiko dobila tudi Tesla.