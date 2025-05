Naraščajoče cene vzbujajo navdušenje na kripto trgu

Foto: LA KADJ LLC

Podcenjeni memecoin $XYZ se pripravlja na uvrstitev na večjo centralizirano borzo (CEX)

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost z ambiciozno napovedjo, da bo med predprodajo zrasel z 0,0001 dolarja na 0,1 dolarja.

Do zdaj je dosegel približno polovico te poti, saj je zbral že več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona $XYZ pa znaša 0,003333 dolarja.

V 13. fazi predprodaje se bo cena žetona $XYZ dvignila na 0,005 dolarja, kar pomeni, da imajo zgodnji vlagatelji še vedno priložnost za večji popust.

Po zaključku predprodaje bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, je pa že objavila dražljaj za velik začetek.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki so lačni velikih dobičkov v kriptu — nepopustljive, ambiciozne, tiste, ki stremijo k prevladi. To je kovanec za prave borce — miselnost, ki jo razumejo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce vznemirjenja, ki lovijo naslednji veliki memecoin.

Osrednji lik zgodbe XYZVerse je XYZepe — borec na prizorišču memecoinov, ki se prebija po lestvicah in si prizadeva doseči vrh na CoinMarketCapu. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima glavno besedo skupnost. Aktivni udeleženci prejemajo bogate nagrade, ekipa pa je namenila kar deset odstotkov celotne zaloge žetonov – približno deset milijard $XYZ – za "airdrope", kar predstavlja enega največjih "airdropov" doslej.

S trdnimi tokenomikami, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX borze ter rednim "kurjenjem" žetonov je $XYZ zasnovan za šampionski pohod. Vsaka poteza je usmerjena v povečanje zagona, rast cene in krepitev zveste skupnosti, ki verjame, da je to lahko začetek nečesa legendarnega.

Sui poenostavlja veriženje blokov: uporabniku prijazen kovanec na današnjem trgu

Sui je nova platforma veriženja blokov, ki spreminja pravila igre. Zasnovana je tako, da je varna, zmogljiva in sposobna rasti z večjim številom uporabnikov. V jedru delovanja Sui uporablja edinstven pristop k obdelavi podatkov s poudarkom na objektih in uporablja varen programski jezik Move. Ta pristop pomaga reševati pogoste težave, ki pestijo starejše verige blokov.

A Sui tukaj ne ostane – prav tako si prizadeva, da bi bilo veriženje blokov dostopno vsem. Z možnostmi, kot so zkLogin, sponzorirane transakcije in programabilni bloki, Sui zagotavlja, da so aplikacije enostavne za uporabo in dostopne širšemu krogu uporabnikov.

Na današnjem trgu Sui izstopa zaradi osredotočenosti na uporabniško izkušnjo. Medtem ko so drugi kovanci pogosto zapleteni, si Sui prizadeva biti prijazen in preprost za uporabo. To bi mu lahko pomagalo pridobiti več uporabnikov – kar je ključno za uspeh vsakega kovanca. Trenutni trg išče rešitve, ki odpravljajo resnične težave in so hkrati enostavne za uporabo. S svojo inovativno tehnologijo in pristopom, osredotočenim na uporabnika, bi lahko bil Sui privlačna izbira za vse, ki jih zanima svet kriptovalut. V primerjavi z drugimi kovanci bi mu ta dostopnost lahko prinesla prednost na sicer prenasičenem trgu.

Vzpon TRON-a: krepitev ustvarjalcev v decentraliziranem svetu

TRON (TRX) spreminja digitalno pokrajino. Uveden je bil leta 2017 in je bil sprva zgrajen na omrežju Ethereum, a se je kmalu preselil na lastno verigo blokov. Poslanstvo TRON-a je drzno: ustvarjalcem vsebin dati popolne pravice nad njihovim delom. Velike platforme, kot sta YouTube ali Apple, pogosto poberejo velik delež dobička. TRON to spreminja tako, da ustvarjalcem omogoča večji zaslužek. Povezuje jih neposredno s potrošniki in izloča posrednike.

Z možnostjo pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij (dApps) TRON predstavlja alternativo Ethereumu. Njegov transakcijski model je podoben Bitcoinovemu, kar zagotavlja preglednost. Na današnjem trgu narašča zanimanje za decentralizacijo interneta, TRX pa se z nizkimi provizijami in močnim poudarkom na uporabnikih uspešno vključuje v ta trend. V primerjavi z drugimi kovanci TRON izstopa s svojo osredotočenostjo na vsebine in enostavno uporabo, kar ga naredi privlačnega tako za razvijalce kot tudi za vlagatelje.

Chainlink: povezovanje pametnih pogodb z resničnim svetom

Pametne pogodbe so zmogljiva orodja na verigi blokov, vendar pogosto ne morejo dostopati do podatkov zunaj svojega omrežja. Chainlink to spreminja. Gre za decentralizirano omrežje, ki povezuje pametne pogodbe z resničnimi podatki, API-ji in sistemi. S pomočjo sistema ugleda zagotavlja, da so posredovani podatki točni in zanesljivi. Chainlink deluje v treh korakih: prek orakljev pridobi podatke, jih agregira in preveri njihovo točnost, nato pa jih varno dostavi pametnim pogodbam. Ta proces uporablja komponente tako na verigi (on-chain) kot zunaj nje (off-chain) za učinkovito delovanje.

Žeton LINK je osrednji del tega sistema. Nagrajuje tiste, ki zagotavljajo točne podatke, omogoča staking (zastavljanje) za varnost omrežja in se uporablja kot plačilo za podatkovne storitve.

Na trenutnem trgu Chainlink izstopa, ker rešuje dejanski problem: povezovanje verig blokov z zunanjim svetom. Ker si vse več industrij prizadeva za uporabo tehnologije veriženja blokov, narašča potreba po zanesljivih zunanjih podatkih. Za razliko od nekaterih drugih kriptovalut, ki se osredotočajo zgolj na hitrost transakcij ali zasebnost, Chainlink razširja zmogljivosti pametnih pogodb. Z vzponom decentraliziranih financ in drugih aplikacij na verigi blokov ima tehnologija Chainlink velik potencial. Zaradi tega je LINK zanimiva možnost, ki jo velja spremljati, ko se trg razvija.

SUI, TRX, and LINK izkazujejo moč v bikovskem trgu leta 2025, vendar pa XYZVerse (XYZ) izstopa kot prvi memecoin, povezan z vsemi športi. Projekt cilja na rast v višini 20,000 odstotkov. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

