Bežal pred policisti: neverjetno, to so posledice nesreče #foto

Fotografije prikazujejo posledice nesreče in poškodbe na velikem poltovornjaku, ki je dolg skoraj 5,4 metra in ima prazen maso več kot dve toni. Foto: San Miguel County Sheriff

Bežanje pred policisti se je za tega voznika v ZDA slabo končalo. Izgubil je nadzor nad poltovornjakom in ga povsem razbil. Sile ob udarcu so ga celo razstavile na več delov.

Nesreča se je zgodila blizu mesta Placerville v ameriški zvezni državi Kolorado. Na odseku ceste, ki pelje skozi več naselij, je policija izvajala nadzor meritev hitrosti. Pri tem so ujeli voznika, ki je s poltovornjakom toyota tacoma vozil s hitrostjo okrog sto milj na uro (160 kilometrov na uro).

To je ostalo od dvotonskega poltovornjaka

Potem ko je odpeljal mimo policijske kontrole, je po besedah očividcev s ceste skoraj izrinil še nekaj drugih avtomobilov. Nato je nadzor nad vozilom izgubil sam in silovito trčil v bankino. Fotografije prikazujejo posledice nesreče in poškodbe na velikem poltovornjaku, ki je dolg skoraj 5,4 metra in ima prazen maso več kot dve toni.

Kabino je odtrgalo s šasije, prav tako so sile ob trku odtrgale celoten motor. Tega so zajeli ognjeni zublji. Mimovozeči so pomagali pogasiti požar, reševalci pa so iz razbitin izvlekli voznika. Ta je bil med prevozom v bolnišnico v kritičnem stanju.

