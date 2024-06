Bencin, dizel, elektrike ni več: tak je novi BMW X3 #foto

BMW je razkril novo generacijo svojega najbolje prodajanega avtomobila. Ta je večji, oblikovno drznejši in s poudarkom na izboljšavi podvozja. V ponudbi so bencinski in dizelski motorji, električnega ni več – zanj bodo izdelali naslednika z namenske platforme neue klasse.

BMW je razkril četrto generacijo modela X3, ki je zanje najbolje prodajani posamezni model – lani so jih prodali kar 350 tisoč. X3 se dimenzijsko ni spremenil pretirano: daljši je za 3,4 centimetra, ob tem pa je še za 2,9 centimetra širši.

Učinek bo morda navidezno še bolj izrazit, saj so višino znižali za 2,9 centimetra. Medosna razdalja ostaja nespremenjena (2,86 metra).

Foto: BMW

Opazne spremembe tako zunaj kot predvsem znotraj vozila

Bavarci so tehnično nadgradili platformo in se posebej pozorno lotili izboljšav na podvozju. Širši so na primer koloteki in tudi z drugimi izboljšavami obljubljajo boljšo vozno izkušnjo novega X3. Ta je dobil tudi nekoliko drznejšo zunanjo obliko in nekaj opaznejših sprememb v notranjosti vozila. Pri BMW so povečali tudi prtljažnik, in sicer za 20 litrov. Prostornina zdaj meri 570 litrov.

Električni iX3 se poslavlja, naslednika dobi z namenske platforme

Glede pogonov je najočitnejša odprava električne različice iX3. To so izdelovali na Kitajskem in zaradi napovedanih višjih carin tak avtomobil izgublja poslovni smisel. Tudi sicer je BMW že napovedal električni športni terenec velikosti X3 z nove platforme neue klasse, ki bo tako prava zamenjava za dozdajšnjega iX3. Poleg bencinskih in dizelskih motorjev (osnovni so štirivaljni, v ponudbi pa je tudi bencinski šestvaljnik) ostaja v ponudbi tudi priključni hibrid.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW