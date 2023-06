Bankrot Američanov, ki bi motorje kupili v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško zagonsko podjetje Lordstown, ki je v električni poltovornjak vgradilo motorje slovenskega podjetja Elaphe, je po več mesecih zapletov razglasilo bankrot in išče kupca.

Že več mesecev trajajo težave Lordstowna, start up podjetja iz mesta Ohio v ZDA. Njihov poltovornjak endurance je ponudil zanimivo zasnovo poltovornjaka s štirimi elektromotorji, nameščenimi neposredno v kolesa. To so bili motorji slovenskega podjetja Elaphe.

Razglasili bankrot in tožili Foxconn

Lordstown je uradno začel postopke za bankrot podjetja, s čimer je zdaj na trgu in išče kupca za prevzem. Istočasno so Američani vložili tožbo proti tajvanskemu podjetju Foxconn, najbolj znanemu po proizvodnji telefonov iPhone, češ da niso izpolnili svojih naložbenih obljub in da je Lordstownu zato zmanjkalo sredstev za poslovanje.

Celotni dogovorjeni naložbeni znesek je bil 170 milijonov ameriških dolarjev. Foxconn je v ameriško podjetje vložil dobrih 52 milijonov in si pridobil 8,4-odstotni lastniški delež. Pri Foxconnu odgovarjajo, da so bili od nadaljnjih vlaganj odvezani v trenutku, ko je vrednost delnice Lordstowna padla pod en dolar. Medsebojna zgodba Lordstowna in Foxconna bo epilog dobila na sodišču.

S proizvodno infrastrukturo čakajo na kupca

Lordstown za zdaj še nima ponudbe za prevzem oziroma kupca. Potencial za prodajo je sicer relativno dober, saj nudi možnost za hiter vstop na trg električnih vozil drugim proizvajalcem. Njihova tovarna v mestu Lordstown, po katerem se znamka tudi imenuje, je nekdanja tovarna General Motorsa, ki je tovarno prodal leta 2018. Lordstown pa jo je medtem prodal prav Foxconnu.

Pri Lordstownu so precenili prodajni domet svojega poltovornjaka na trgu, pošteno so jih udarile tudi povišane cene materialov. Že sestavni deli za poltovornjak so presegali prodajno ceno avtomobila. Zaostrila se je tudi konkurenca na trgu električnih poltovornjakov. Ford je na ceste poslal svojega F-150 lighting, enako tudi ameriško novo podjetje Rivian. Električni poltovornjak napovedujeta tudi Stellantis in General Motors, enako tudi Tesla.