Slovensko podjetje Elaphe je na stezi F1 v Barceloni v praksi pokazalo prednosti svoje zanimive tehnološke rešitve. To so kolesni elektromotorji, ki naj bi v serijsko proizvodnjo uveljavljenih proizvajalcev prišli po letu 2028.

Slovenski Elaphe poznamo kot enega od razvojno najnaprednejših slovenskih avtomobilskih dobaviteljev. Njihov osrednji produkt so kolesni elektromotorji (IWM) – pri teh za pogon ne skrbijo klasični elektromotorji v sprednjem ali zadnjem delu avtomobila, temveč ima vsako kolo vgrajen svoj elektromotor.

Elaphe že dolgo razvija to tehnološko rešitev, ki pa je do zdaj še niso na ceste pripeljali v večjih serijskih številkah – dva njihova odjemalca (Lordstown, Lightyear) sta namreč bankrotirala, Slovenci pa so medtem sklenili tudi tehnično-razvojno partnerstvo s slovitim McLarnom.

Elaphe je nedavno na dirkališču formule ena predstavil tehnologijo kolesnega motorja. Vgradili so jih v več avtomobilov – poleg že znanega testnega BMW X6 sta bila to še električna avtomobila hyundai ioniq 5 in mazda MX-30, ki imata serijsko klasične elektromotorje. To je bil prvi javni prikaz take tehnologije tako v statični kot tudi dinamični obliki.

V Barceloni so na dogodku, ki so ga organizirali skupaj z InnoEnergy, zbrali investitorje, predstavnike avtomobilskih proizvajalcev, dobaviteljev in podobno. Organizirali so tudi okroglo mizo na temo uporabe IWM v serijskih avtomobilih in prihodnjih aplikacijah te tehnologije ter njenem vplivu na načrtovanje avtomobilov v prihodnje.

Nazoren prikaz, ki ga lahko vidimo v zgornjem videoposnetku, je bilo vrtenje z uporabo "tankovskega obrata" z ioniqom 5 povsem na mestu.

Elaphe se bliža svoji dvajsetletnici

"Z našimi programskimi rešitvami, ki so del krmilne enote, omogočamo boljši nadzor nad vozilom, hitrejši odziv sistema v primeru težje obvladljivih položajev za voznika, povečamo dinamiko vozila, omogočamo določene dodatne funkcije vožnje in naredimo vozilo tudi bolj zabavno za vožnjo. Naša tehnologija omogoča razvoj novih, drugačnih vozil, pri katerih se osredotočamo na energijsko učinkovitost, nadzor, modularnost in kompaktnost tehnologij," je v pogovoru za Siol.net pred dvema letoma povedal Matej Biček, direktor operacij podjetja Elaphe.

Zgodbo Elaphe je začel Andrej Detela, svetovno znani fizik, znanstvenik in izumitelj, ki je že v osemdesetih začel razvijati električni motor nove vrste. To je motor, ki bi posnemal zakonitosti narave, kjer so mišice in kosti v neposredni povezavi in bližini giba v telesu. Temu primerno tudi kolesni elektromotorji zavzemajo prostor, kjer je pogon bistven – v kolesih.



Andrej Detela in Gorazd Lampič, direktor podjetja, sta skupaj nadaljevala razvoj motorjev po letu 2003 in še danes intenzivno sodelujeta. Leta 2006 sta podjetje ustanovila z misijo inovirati novo tehnologijo kolesnih elektromotorjev v smeri večje energijske učinkovitosti in trajnosti pogonskih sklopov. Inovativni koncept namestitve elektromotorjev v kolo vozila je podprt z napredno kontrolno elektroniko, ki omogoča zasnovo novih vozil prihodnosti. V prostoru, kjer je običajno centralni motor, proizvajalcu vozil omogočijo dodatne funkcionalnosti vozila.