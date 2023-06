Ameriški partner naprodaj in išče kupca, tak je odziv Slovencev

Kot smo poročali že včeraj, se je ameriško podjetje Lordstown odločilo za finančno prestrukturiranje. S tako imenovanim chapter 11 želijo zavarovati delničarje, tako da ščitijo interese Lordstowna in omogočajo prodajo obstoječih sredstev prihodnjemu kupcu podjetja. Ti ukrepi veljajo vsaj v času spora s tajvanskim Foxonnom, ki je bil eden njihovih partnerjev. Američani so jim očitali, da v podjetje niso vložili sredstev v dogovorjenem obsegu.

Kaj vse to pomeni za slovensko podjetje Elaphe, ki je s pomočjo Lordstowna razvijalo svojo posebnost – to so kolesni elektromotorji, ki so danes v avtomobilski industriji še redkost? Slabo se je za zdaj končala tudi zgodba nizozemskega podjetja Lightyear, ki je bil prav tako partner Slovencev.

Bistvo sodelovanja z Lordstownom je bilo v skupnem razvoju

Pri Elapheju projekt z Lordstownom ocenjujejo kot uspešen, saj so s skupnim razvojem uspeli homologirati vozilo in ga pripraviti za končno proizvodnjo. Električni poltovornjak endurance je bil tudi že na prodaj. Kljub zadnjim pravnim procesom Elaphe še naprej tesno sodeluje z Lordstownom.

"Naša izpostavljenost je navzgor omejena, dolg pa znaša manj kot pet odstotkov do zdaj pridobljenih prihodkov od te stranke. Vsekakor so poleg Lordstowna v težavah tudi druge stranke in na splošno velik del avtomobilske industrije, ker je situacija v avtomobilskem svetu objektivno težka zaradi pritiskov trga ter splošne bančne krize oziroma krize kapitala v ZDA," dogajanje pri Lordstownu komentirajo pri slovenskem Elapheju.

Elaphe se seli od start-upov k zanesljivejšim tradicionalnim proizvajalcem

V slovenskem podjetju dodajajo, da imajo omejene finančne rezerve in da kratkoročno optimizirajo svoje delovanje. So v fazi prehoda ambicioznih, hitrih in v preteklosti dobro financiranih zagonskih podjetij - kot sta na primer Lordstown in Lightyear - proti konzervativnim, a zanesljivim tradicionalnim proizvajalcev vozil. Prvi del trga pada, drugi del raste. Elaphe je letos že sklenil razvojno partnerstvo z britanskim McLarnom.

"Projekt razvoja poltovornjaka za proizvodnjo z Lordstownom nam je omogočil lep napredek pri razvoju sistema Elaphe kolesnih elektromotorjev. Verjamemo, da se bo delo na tem področju po obvladljivem časovnem zamiku spet nadaljevalo," še dodajajo pri Elapheju.

Kdo bi lahko kupil Lordstownov program?

Kakšna je torej strategija Lordstowna ob sporu s Foxconnom? Finančnih sredstev imajo Američani domnevno dovolj in likvidnost ni težava. Trenutno iščejo dolgoročnega partnerja za proizvodnjo in nadaljnji razvoj vozil. Svoj celoten program nameravajo prodati globalnemu proizvajalcu vozil, ki bi nadaljeval delo v Lordstownovi tovarni v Ohiu.

To je nekdanja tovarna General Motorsa, ki so jo nameravali zapreti, a so jo tudi na prigovarjanje takratnega ameriškega predsednika Trumpa raje prodali novim lastnikom in zadržali delovna mesta.