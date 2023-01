Motorje dobili iz Slovenije, za izdelavo vozil zmanjkalo denarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atlas Technologies Holding je nizozemsko zagonsko podjetje, ki je prek znamke Lightyear najprej izdelalo model z oznako 0, v razvoju pa je bil še mnogo cenejši – izhodiščna cena okrog 40 tisoč evrov – model lightyear 2. Ta je bil od serijske proizvodnje oddaljen še nekaj let, so pa zanj Nizozemci imeli 40 tisoč prednaročil zasebnih kupcev in 20 tisoč naročil skrbnikov flot.

Več zaporednih slabih novic

Prihodnost avtomobila in celotne znamke je zdaj precej negotova. Lightyear je že pred tednom napovedal konec proizvodnje maloserijskega lightyeara 0, temu pa je sledil razglas plačilne nesposobnosti za podjetje Atlas Technologies – to je podjetje, ki je skrbelo za proizvodnjo, ni pa bilo tudi nosilec intelektualne lastnine znamke.

Lightyear je zaposloval okrog 600 ljudi. Med pomembnejšimi dobavitelji je bil slovenski Elaphe, saj so lightyeare razvili z mislijo na uporabo kolesnih elektromotorjev. Lightyear 0 je prekrit s petimi kvadratnimi metri solarnih celic. Letno naj bi te zagotovile energijo za vožnjo do 11 tisoč kilometrov. Kapaciteta baterije je 60 kilovatnih ur.