Končno preboj? Američanom prvi poltovornjaki z motorji iz Slovenije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lordstown je dobil zadnja dovoljenja različnih organizacij za javno prodajo in uporabo svojih novih avtomobilov. Za zdaj so jih izdelali dvanajst, prvi "proizvodni paket" predvideva najprej 500 izdelanih vozil.

Po fordu F-150 lighting, rivianu R1T in novodobnem hummerju bo to še en električni poltovornjak, ki pa se bo od omenjenih vendarle bistveno razlikoval.

Endurance ima namreč štiri elektromotorje, vsak od njih je neposredno v kolesu. Gre za rešitev slovenskega podjetja Elaphe.

Foto: Lordstown

Skoraj tritonski poltovornjak kljub veliki bateriji nima velikega dosega

Sistemska moč pogona bo predvidoma okrog 440 "konjev", kapaciteta baterije pa več kot 100 kilovatnih ur. Vsak od štirih elektromotorjev ima maso več kot 60 kilogramov, kar povečuje nevzmeteno maso vozila in predstavlja enega največjih izzivov za inženirje. Tudi zato ima endurance zadaj še naprej listnate vzmeti.

Poltovornjak je dolg 5,8 metra in ima 3,7 metra medosne razdalje. Masa praznega vozila znaša 2,9 tone. Cena v ZDA bo znašala od 65 tisoč dolarjev naprej. Skrbi podatek o dosegu, ki kupcem obljublja le nekaj nad 300 kilometri dosega, in to kljub bateriji s kapaciteto kar 109 kilovatnih ur.

Do sto kilometrov na uro bo endurance pospešil v 6,3 sekunde, najvišjo hitrost so mu omejili na 190 kilometrov na uro.

Burna poslovna preteklost Lordstowna

Največja ovira za preboj Lordstowna ostaja njihovo finančno stanje, ki že dolgo ni rožnato. Stroškov proizvodnje jim še ni uspelo znižati, zato bo sestavljanje prvih modelov stalo več, kot bo njihova tržna cena. Lordstown ima trenutno manj denarja kot start up Rivian, za seboj pa ima tudi burno preteklost.

Od leta 2018 so zamenjali tri direktorje, letos so svojo tovarno v Ohiu prodali tajvanski družbi Foxconn. Ta bo tudi izdelovala poltovornjak, ki ga Endurance prvenstveno namenja predvsem flotnim kupcem. Za zdaj še nimajo odmevnega naročila, kot je bil posel konkurenčnega Riviana z Amazonom, ki je vanje vložil dve milijardi dolarjev in bo v petih letih naročil sto tisoč električnih poltovornjakov R1T.