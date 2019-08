Avtomobila sta znana, zdaj sta dobila še prve cenike

Angleži so objavili cenike dveh zelo pomembnih novosti letošnjega avtomobilskega leta, in sicer novega renault clia in peugeota 208. Tega bodo sicer (enako kot v Sloveniji) začeli prodajati prihodnje leto. Cenovne razlike so dokaj majhne in bodo odvisne od paketov opreme. Vsaj v Sloveniji bi bil lahko konkurenčen tudi električni peugeot e-208.