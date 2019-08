Avtomobil v uradno najbolj črni barvi na svetu #foto

Foto: BMW

Kaj je vantablack?

Vantablack ni barva, temveč material. Če bi vantablack postavili pod mikroskop, bi videli, da ga sestavlja nešteto navpično postavljenih karbonskih oziroma ogljikovih laskov, pravijo jim nanocevke, ki so precej tanjše od človeškega lasu. Njihovo debelino merijo v posameznih atomih.

Gre za najtemnejšo oziroma najbolj črno snov, ki jo je naredil človek. Vpije namreč kar 99,965 odstotka svetlobe v vidnem spektru. Odlično vpija tudi svetlobo, ki je človeku v normalnih pogojih nevidna, na primer v infrardečem spektru. Zaradi svoje svetlobne vpojnosti pa obarvan objekt preslepi oko, saj ga naši možgani namesto kot tridimenzionalni predmet prepoznajo kot dvodimenzionalnega.

Odlična snov za prikrivanje detajlov

BMW je s podjetjem Surrey Nano Systems razvil različico barve vantablack, ki so jo poimenovali VBX2. Če vantablack vpije skoraj vso svetlobo, je VBX2 izdelana tako, da odbije en odstotek svetlobe. Gledalec tako še vedno lahko zazna grobo obliko, a podrobnosti ostajajo skrite.

Bavarci želijo to barvo uporabiti za kamufliranje svojih prototipnih avtomobilov, saj ta barva uspešno zakrije praktično vse podrobnosti. Gledalec, vsaj na fotografijah, lahko vidi le obliko in dele, ki niso obarvani s to snovjo. Toda pri Surrey Nano Systems že nekaj let nočejo sprejeti ponudb avtomobilskih proizvajalcev. Ti si želijo to barvo uporabiti za svoja prestižna vozila. Šele ko so razvili vantablack VBX2, so se odločili za sodelovanje z BMW.

