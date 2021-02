Avtomobil, ki za Škodo prinaša enega največjih izzivov

Indija je predlani postala četrti največji avtomobilski trg na svetu in prehitela Nemčijo. Takrat so Indijcem prodali slabe štiri milijone novih avtomobilov. Med najbolje prodajane modele spadajo maruti alto, maruti swift in maruti baleno. Družba Maruti je imela lani v Indiji kar 50-odstotni tržni delež.

Indija bo predvidoma v kratkem prehitela tudi Japonsko in se zavihtela na tretje mesto med največjimi trgi.

Izdelati dovolj kakovosten avtomobil z dovolj nizkimi stroški

Indijski trg ima velik prodajni potencial, a tudi zelo izrazite posebnosti. Volkswagnov koncern je že leta načrtoval preboj v Indijo in dolgo je imela to nalogo znamka Volkswagen. Toda ker jim ni uspelo narediti avtomobila z dovolj nizko ceno in predvsem dovolj nizkimi stroški, ki bi omogočil kolikor toliko dobičkonosno poslovanje v Indiji, so se tudi zaradi dizelske afere Dieselgate usmerili predvsem v električno prihodnost. Preboj v Indijo so zato raje zaupali Škodi, ki bo marca s kushaqom predstavila prvi model za ta trg.

Foto: Škoda

Bolj indijski kot češki

Novi kushaq prihaja z modularne platforme MQB, ki pa so jo vseeno delno priredili za indijski trg. Kar 93 odstotkov sestavnih delov bodo izdelali lokalno in kushaq bo dejansko bolj indijski kot češki (nemški).

Uradno znan podatek je medosna razdalja, ki bo znašala 2,65 metra. Avtomobil bo dimenzijsko podoben v Evropi znanemu kamiqu. Kushaqa bo poganjal bencinski litrski ali 1,5-litrski motor, dizelskih motorjev zanj ne bodo ponujali.

Ime kushaq sicer izhaja iz starega indijskega jezika sanskrt in predstavlja ime za kralja oziroma vladarja.

Po Škodi bo avtomobil za indijski trg kmalu predstavil tudi Volkswagen, to pa bo model taigun.