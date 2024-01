Avtomobil, ki ponuja bistveno po zelo ugodni ceni

Iščete učbeniški primer racionalnega avtomobila, ki ima vse, kar zares potrebujete? Ničesar preveč, le tisto bistveno? Dacia je že od nekdaj postavljala nova merila, ko gre za razumen potrošniški pristop do avtomobila. Zdaj pa bolj kot kadarkoli prej zadovolji vse potrebe svojih kupcev in jim ponuja preprosta, prostorna, zanesljiva, čvrsta vozila brez odvečnosti in to za neprekosljivo ceno. Tudi z vozilom Sandero Stepway . Gre za primer vozila, ki ponuja bistveno za zmerno ceno, na voljo pa je tudi s šestletnim podaljšanim jamstvom.

Dejstvo je, da se vedno več kupcev nakupa avtomobila spet loteva pragmatično. Posamezniki svojo potrošnjo poskušajo usmeriti v bolj trajnostno in se zato vračajo k bistvenemu, ob tem pa še vedno izražajo svojo potrebo po mobilnosti in svobodi. Sandero Stepway je že od leta 2017 na vrhu najbolj prodajanih vozil med fizičnimi kupci v vsej Evropi, zelo priljubljen pa je tudi v Sloveniji, saj predstavlja kar tretjino vseh prodanih vozil znamke Dacia. S povsem prenovljenim vozilom Sandero Stepway je znamka lestvico njegove uporabnosti, dobrega razmerja med ceno in vsemi funkcionalnostmi, ki jih vozilo ponuja, postavila še višje. S tem je dokazala, da zna ponuditi avtomobil atraktivne oblike z notranjostjo prijetnega videza in solidnih voznih lastnosti, podprtih s sodobnimi tehnologijami in to po zelo konkurenčni ceni. Vozilo premore kopico funkcionalnosti, ki vas bodo zogotovo presenetile in ki jih je ponavadi mogoče najti pri njegovih tekmecih višjega cenovnega razreda.

Najboljše razmerje med uporabno vrednostjo in ceno na trgu

Sandero Stepway ima preprosto vse. Je dovolj majhen za mestne vožnje, dovolj velik za daljše poti in dovolj zmogljiv, da se ne ustraši slabše vzdrževanih cest. S tretjo generacijo je poleg zunanje oblikovne posodobitve in izboljšane notranjosti pridobil tudi nove elemente varnosti in udobja. Z novo konstrukcijsko osnovo ponuja višjo raven opreme, izboljšano aktivno in pasivno varnost ter edinstven motor, ki je kombinacija bencina in avtoplina (LPG). Sandero Stepway kupcem omogoča nakup novega vozila z najboljšim razmerjem med uporabno vrednostjo in ceno na trgu.

Čeprav je ohranil približno enake zunanje mere, ponuja modernejšo, prostornejšo in bolj vsestransko notranjost v skladu s svojima temeljnima vrednotama: enostavnostjo in zanesljivostjo.

Nova celostna podoba znamke Dacia – isti geni, nov zagon

Nedavno je Dacia doživela tudi vizualno osvežitev – prav vsi modeli so hkrati prevzeli novo celostno grafično podobo. Znak Dacia Link zagotavlja prepoznavo znamke že na daleč, nov logotip namreč krasi sprednji in zadnji del vozila, opaziti pa ga je tudi na volanu.

Dacia se razvija s časom, s čimer se razvija tudi njena vizualna podoba, ki postaja vedno bolj moderna. Z zadnjo vizualno spremembo so praktično spremenili vse, a hkrati ostali zavezani bistvenemu.

Foto: Dacia

Robusten in vsestranski križanec

Dacia Sandero Stepway je tako ali drugače uporabno oblikovano vozilo z mišičasto postavo, navdihujočo silhueto in atributi križanca. Z večjo oddaljenostjo od tal velja za pravega večnamenskega pustolovca. S poudarjenimi rameni in oboki blatnikov Sandero Stepway izžareva močan značaj in daje vtis čvrstosti.

Gledano v celoti, Dacia Sandero Stepway že na prvi pogled pokaže svojo vsestranskost. V tem segmentu velja omeniti tudi vzdolžna strešna nosilca Sandera Stepway, ki dobro skrivata svojo posebnost – nista le lepa, ampak tudi prilagodljiva. Za primer: včeraj ste želeli prevažati kolo, danes pa morate namestiti strešni kovček. Vam zveni znano? Inovativni modularni strešni nosilci, ki ne zasedejo veliko prostora, se lahko hitro spremenijo v prečne strešne nosilce, kar vam omogoča neposredno namestitev predmetov brez nakupa novega kompleta. Ta domiseln in patentiran sistem pooseblja duha znamke Dacia: bistroumen, praktičen, preprost in zanesljiv.

Foto: Dacia

Udobna, vsestranska in prostorna notranjost

Vstopimo v notranjost, ki hitro vzbudi prijetne občutke na ravni prostornosti, udobja in opreme. V primerjavi s predhodno različico vozila je kabina veliko bolj dodelana, estetsko dovršena, vsestranska in prostorna. Ponuja kakovostnejši videz, materiale, sestavo in izdelavo, ergonomijo ter novo opremo. Oblikovalci so notranjosti vozila privoščili nekaj serijskih podrobnosti, ki presegajo morebitna vnaprejšnja pričakovanja in navsezadnje tudi ceno avtomobila.

Foto: Dacia

Sandero Stepway še vedno za zmerno ceno ponuja največ potniškega prostora na trgu. Na zadnjih sedežih je prostor za tri odrasle potnike, zadnja klop je deljiva in zložljiva v razmerju 1/3–2/3. Prtljažnik ima prostornino 410 litrov in raven pod, ki ga je po višini mogoče postaviti v dva položaja.

Kakovostne prevleke ter nova zasnova in oblika sprednjih sedežev zagotavljajo večje udobje in boljšo oporo telesu, še posebej s po višini nastavljivimi vzglavniki. Za optimalen položaj lahko voznik nastavlja višino svojega sedeža, volan po višini in globini in izbira med posamičnim ali širokim naslonom za roke med sprednjima sedežema (za doplačilo).

Kar zadeva opremo, Sandero Stepway sledi poglavitnim pričakovanjem kupcev, pri tem pa se pri znamki držijo načela, da nasičenost z opremo ni nujno sopomenka za sodobnost.

Foto: Dacia

Multimedijska ponudba: tri naprave za vse vrste potreb

V vseh paketih serijske opreme so zaslon potovalnega računalnika, samodejni vklop luči ter regulator in omejevalnik hitrosti na volanu. Tako lahko voznik v korist varnosti in udobja ohrani svoj pogled na cesti in roki na volanu. Glede na različice so kot del serijske opreme ali za doplačilo na voljo nova samodejna klimatska naprava z digitalnim prikazovalnikom, prostoročna kartica s funkcijo odklepanja prtljažnika na daljavo, električna parkirna zavora, kamera za vzvratno vožnjo in parkirni senzorji spredaj.

Za Sandero Stepway so na voljo tri različne multimedijske naprave: Media Control, Media Display in Media Nav.

Media Control omogoča, da na domiselno snemljivo držalo pred voznikom na armaturni plošči pritrjen pametni telefon postane zunanja multimedijska naprava z brezplačno aplikacijo Dacia Media Control in brezžično povezavo Bluetooth ali kabelsko prek vtičnice USB. Ta naprava ponuja enostaven dostop do funkcij radijskega sprejemnika, predvajalnika glasbe, telefona, aplikacij za satelitsko navigacijo in še drugih funkcij, kot je prepoznava glasovnih ukazov Siri in Android. Za varnejšo vožnjo je radijski sprejemnik mogoče upravljati z gumbi na volanu ali na upravljalniku pod njim.

Foto: Dacia

Brez priklopa pametnega telefona na Media Control sta na voljo radijski sprejemnik in predvajanje zvočnih datotek prek vtičnice USB.

V opremo so vključeni dva zvočnika, povezljivost Bluetooth in vtičnica USB ter 8,89-centimetrski (3,5-palčen) digitalen zaslon TFT med merilniki, kjer so prikazane tudi informacije radijskega sprejemnika.

Z Media Display so v potniškem prostoru štirje zvočniki, nad osrednjo konzolo pa je nameščen velik 20-centimetrski (8'') zaslon na dotik, ki je zaradi boljše preglednosti in lažjega upravljanja rahlo zasukan proti vozniku. Uporabniški vmesnik je intuitiven in enostaven za uporabo, omogoča brezžično povezavo Bluetooth ter je združljiv s sistemi za pametne telefone Android Auto in Apple CarPlay. Nov zavihek "avto" ali "car" omogoča dostop do dodatnih nastavitev, ki pomagajo vozniku pri vožnji.

Z Media Nav ima multimedijska naprava zdaj vgrajeno tudi navigacijsko napravo in brezžično povezljivost za Apple CarPlay in Android Auto. Zvočna naprava ima šest zvočnikov.

Omejena serija Extreme

Novost predstavlja omejena serija Extreme, ki jo je Dacia ustvarila s ciljem osvajanja novih področij. Na oblikovanje (še bolj robustne) različice Extreme ter njene funkcije so vplivale predvsem raznolike dejavnosti na prostem, ki jih serija Extreme še poenostavi in olajša. Paket opreme Extreme dodaja edinstvene oblikovne elemente, ki diskretno nakazujejo dejavnosti na prostem, tako ali drugače pa uteleša naravo v svojem dizajnu, tako v notranjosti kot tudi z zunanjostjo vozila.

S paketom opreme Extreme je uvedena nova vrsta prevlek iz blaga MicroCloud, ki je bilo zasnovano posebej z namenom zagotavljanja vzdržljivosti. To edinstveno blago je odpornejše proti praskam in poškodbam, njegovo čiščenje pa je precej enostavnejše.

Foto: Dacia

Tudi gumijaste preproge niso le prijetne na pogled zaradi izvirnega topografskega vzorca, ampak tudi zelo koristne. Preproge so izjemno odporne in jih je mogoče enostavno odstraniti – vse, kar je treba storiti po blatni družinski pustolovščini, je hitro spiranje z vodo.

Omeniti velja tudi sistem Extended Grip za izlete z utrjenih cestišč. Sandero Stepway Extreme vam zagotavlja Extended Grip, tehnologijo za boljši oprijem na težkem terenu. Ko je aktiviran, porazdeli silo, ki se prenaša z enega kolesa na drugo, tako da se lahko vaše pnevmatike bolje oprimejo tal ne glede na to, ali ste na snegu, pesku ali blatu. Ta inovativna rešitev, ki se jo vključi z gumbom na osrednji konzoli, prilagodi delovanje elektronskega sistema za nadzor stabilnosti (ESP) in nadzor spodrsavanja pogonskih koles (ASR), da se kolesi lahko bolj vrtita in tako najdeta boljši oprijem na rahli vozni podlagi.

Foto: Dacia

Z avtoplinom prvi na trgu

Dacia je edina avtomobilska znamka, ki v vseh svojih avtomobilskih modelih ponuja motor na dve vrsti goriva – avtoplin in bencin. Ta ima oznako ECO-G. Kombinacija bencina in plina zagotavlja racionalnost in več kot tisoč kilometrov dosega. Med vožnjo na avtoplin ima Sandero Stepway ECO-G v povprečju za desetino manjši izpust CO2 kot tak z enakovrednim bencinskim motorjem. Ob tem ima s polnima posodama za obe vrsti goriva še več kot 1.200 kilometrov dosega. Posoda za avtoplin ima prostornino 50 litrov, od česar je uporabnih 40 litrov, saj je zaradi varnosti polnjenje omejeno na 80 odstotkov prostornine, a je to še vedno za osem litrov več kot v predhodniku. Posoda za bencin ima prostornino 50 litrov. Omeniti velja, da je prehod med plinom in bencinom izredno subtilen, praktično nezaznaven, voznik pa prehod upravlja s pritiskom na gumb na armaturni konzoli.

Izboljšana varnostna oprema

Tudi na področju varnosti vozilo v resnici ponuja vse, kar zares potrebujete. Sandero Stepway zavira pred oviro, opozarja na vozila v mrtvem kotu, ponuja vzvratno kamero in tako naprej. Vozilo zdaj zagotavlja najnovejše asistenčne sisteme za vožnjo in varnostno opremo, ki bodo poskrbela za povečano pasivno varnost in učinkovitejšo aktivno varnost. To gre v prvi vrsti pripisati novi modularni konstrukcijski osnovi CMF, ki zagotavlja boljšo zaščito ob trku zahvaljujoč večji odpornosti in trdnosti.

Sandero Stepway ima samodejni vklop luči že serijsko in glede na paket opreme tudi samodejne brisalnike. Žarometa imata svetilne diode LED, ki izboljšajo vidljivost, saj je svetlobni snop za 37 odstotkov daljši (110 m) in za devet odstotkov širši (24 m) kot zasenčeni snop žarometov s halogenskimi žarnicami v prejšnji generaciji Sandera Stepway.

Foto: Dacia