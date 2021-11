Avstrijci se ne šalijo: tako bodo po novem gasili električne avtomobile #foto

S prihodom električnih avtov so se pojavili tudi novi izzivi glede gašenja takšne vrste avtomobila. Pri Rosenbauerju so razvili nov sistem, prav tako pa so Avstrijci naredili raziskavo glede gašenja električnih avtov v predoru.

S prihodom električnih avtov so se pojavili tudi novi izzivi glede gašenja takšne vrste avtomobila. Pri Rosenbauerju so razvili nov sistem, prav tako pa so Avstrijci naredili raziskavo glede gašenja električnih avtov v predoru. Foto: Rosenbauer

Avstrijski Rosenbauer je predstavil nov sistem za gašenje električnih avtomobilov oziroma, kot bi lahko rekli, sistem za gašenje gorečih baterij v električnih avtomobilih. Z njim lahko pogasijo visokonapetostne litij-ionske baterije varno in učinkovito, saj neposredno dostopajo do baterijskih modulov ter s tem preprečijo verižno reakcijo in posledičen vžig sosednjih modulov.

Varno in učinkovito - varno predvsem zaradi časa, ki ga mora gasilec prebiti pri gorečem električnem avtomobilu, in učinkovito zato, ker gašenje neposredno hladi baterijske module znotraj celic. Pri Rosenbauerju se gasilni sistem postavi pod avtomobil, če ta sloni na štirih kolesih. Če je goreče električno vozilo prevrnjeno na bok, se do baterij dostopa prek notranjosti, od tam poteka tudi gašenje. Gasilni sistem je povezan z nadzorno enoto, ki je od požara odmaknjena osem metrov.

Voda mora prodreti v ohišje baterije

Ko gasilec pri kontrolni enoti aktivira sistem, silen gasilni curek vode, usmerjen v baterijo, prodre v samo baterijsko ohišje. To je mogoče le z nekaj tonami potiska curka, zato se voda hitro razširi čez celoten baterijski paket in ohišje se napolni z vodo. Pri Rosenbauerju so med drugim opozorili, da mora biti količina vode "običajnega TLF/HLF" (tj. cisterne ali pomožnega gasilskega vozila) zadostna, da bo gašenje uspešno.

Pri Rosenbauerju so pri razvoju sistem preizkusili na različnih baterijskih paketih. Uspešno so pogasili električne avtomobile z baterijskimi paketi z uporabo t. i. celic "pouch" in prizmatičnih celic. Pri razvoju so sodelovale različne gasilne brigade (tudi tista, ki deluje v Porschejevi tovarni v Leipzigu), tako profesionalne kot prostovoljne. Gasilni sistem je preprost za uporabo in prav vsi so se hitro navadili na upravljanje in taktične rešitve, ki so pomagale pri gašenju električnih avtomobilov.

Močan vodni curek prodre v samo baterijo in prepreči kemično reakcijo med baterijskimi celicami. Gasilec gašenje sproži nekaj metrov od avtomobila, zato je takšen način gašenja tudi bistveno bolj varen. Foto: Rosenbauer

Nova težava? Gašenje električnih avtov v predorih.

Našo pozornost je pritegnila tudi raziskava glede gašenja električnih avtov v predorih. Tudi tukaj so v ospredju Avstrijci. Raziskavo so namreč opravili ekipa z univerze za tehnologijo iz Gradca, univerza v Leobnu, državna gasilna zveza in avstrijsko svetovalno podjetje ILF Consulting Engineers. Raziskovali so učinke požarov na električnih vozili v predorih na varnost in iskali nove načine, kako gasiti takšne požare. Ugotovili so, da požar električnega vozila v predoru varnostno ni nič bolj nevaren kot vžig običajnega avtomobila v predoru.

Za poglobljeno raziskavo so se odločili predvsem zaradi pomanjkljivega znanja na tem področju. Prej so imeli podatke le o požarih električnih avtomobilov, pri katerih so gašenje opravljali na posameznih baterijskih celicah in na majhnih baterijskih sklopih. Na podlagi teh rezultatov so izsledke razširili in jih upoštevali, kot da bi v celoti zagorel električni avtomobil. Za nove teste so v raziskovalnem centru za predore, imenovanem Zentrum am Berg, na univerzi v Leobnu namenoma zažgali tri vozila na električni pogon in dve vozili na dizelski pogon. Nekateri kompaktni avtomobili, terenci in kombiji so bili novi avtomobili, izdelani leta 2020, in tako predstavljajo najnovejšo tehnologijo litij-ionskih baterij, ki je na voljo na trgu.

Ker so želeli realne rezultate, so pustili, da so avtomobili goreli deset minut. Šele potem je v igro vstopila gasilna brigada in začela gašenje. A za gašenje niso uporabili gasilnega sistema Rosenbauerja. Meritve so izvedli z več kot 30 temperaturnimi senzorji. Oddana toplotna energija gorečega običajnega avtomobila je pet megavatov, pri električnih vozilih pa se je ta toplotna energija povečala na šest ali sedem megavatov. A kljub temu povišanju se v praksi to ne pozna, predori pa morajo brez težav prenesti do 30 megavatov (tolikšna je oddana toplotna energija tovornjaka).