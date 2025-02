Audi v Sloveniji: vroče novosti 2025 in ugodnosti za slovenske kupce

Kateri so bili ključni razlogi za uspeh znamke Audi v Sloveniji?

Za znamko Audi v Sloveniji je bilo preteklo leto izjemno uspešno. Audi ponuja široko paleto modelov, od kompaktnih avtomobilov do športnih SUV in najsodobnejših električnih vozil. V preteklem letu je bil med najbolj prodajanimi modeli Audi Q2 (že od 23.990 €* z Audi BON), ki se je uveljavil s svojo prostornostjo, napredno tehnologijo in izjemno atraktivno ceno. Takoj za njim je bil priljubljeni Audi Q3 (že od 29.990 €* z Audi BON), ki navdušuje s še večjo prostornostjo in dinamično vožnjo ter bogato opremo. Izjemno priljubljen je bil tudi povsem novi model Audi A5 v akciji (–2.000 €* popusta z Audi BON). Prav ti modeli so ključno prispevali k uspehu znamke Audi na slovenskem trgu v preteklem letu, saj ponujajo popolno kombinacijo zmogljivosti, udobja in sodobne tehnologije.

Porsche Inter Auto je osebni sponzor vrhunske smučarke Ane Bucik Jogan. Foto: Porsche Inter Auto

Inovacije in trajnost: privlačna ponudba električnih in hibridnih vozil 2025 Audi ponuja tudi privlačne možnosti za ljubitelje električnih in hibridnih vozil. Novi Audi Q4 e-tron z Business opremo je zdaj na voljo že od 33.995 €*, s čimer vključuje Audi BON in subvencijo Borzen za model. Vstopni model za to ceno, Audi Q4 35 e-tron 52 kWh, omogoča doseg 388 km po standardu WLTP. Poleg tega Audi predstavlja vrhunska SUV priključna hibrida Q7 in Q8 po zelo konkurenčni ceni, ki je zdaj nižja od cene vstopnega TDI-motorja. Ta ponudba poudarja Audijevo zavezanost inovacijam in trajnostnim rešitvam v avtomobilski industriji.

Audi Q4 e-tron z Business opremo od 33.995 €: Audi Q4 e-tron akcija

Porsche Inter Auto je osebni sponzor vrhunske smučarke Ane Bucik Jogan.

Novi Audi Q2 – drzen kompaktni SUV že od 23.990 €* z Audi BON

Novi Audi Q2 SUV – Audi Q2 je kompakten mestni SUV, ki ponuja športno zasnovo, vrhunske tehnološke lastnosti in udobje, primerno za vsakodnevno vožnjo. Najbolj priljubljena je izbira različice z motorjem 30 TFSI, ki s svojo močjo 116 konjskih moči in naprednim sistemom sprednjega pogona zagotavlja odlično dinamiko vožnje z varčnostjo, obenem pa ponuja dovolj prostora za udobno vožnjo in premikanje po mestnih cestah. Audi Q2 v tej ponudbi ponuja širok spekter opreme, vključno z LED-žarometi, aluminijastimi platišči, parkirnim sistemom plus, kamero za vzvratno vožnjo, udobnim naslonom za roke, MMI-radiem plus in številnimi varnostnimi asistenčnimi sistemi.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi Q2 SUV

Porsche Inter Auto je osebni sponzor vrhunske smučarke Ane Bucik Jogan. Foto: Porsche Inter Auto

Novi Audi Q3: pripravljen na vsako pustolovščino že od 29.990 €* z Audi BON

Novi Audi Q3 SUV – Audi Q3 je srednje velik SUV, ki združuje eleganco, prostornost in vrhunske tehnološke lastnosti, kar ga naredi odličnega spremljevalca za vsakodnevno vožnjo in daljša potovanja. Ena izmed najbolj priljubljenih različic je tisti z motorjem 35 TFSI, ki s svojo močjo 150 "konjev" omogoča napredno vožnjo in dobro ravnotežje med zmogljivostmi in varčnostjo. Audi Q3 je v osnovi opremljen s 17-palčnimi aluminijastimi platišči, ki zagotavljajo odličen videz. Tehnološka oprema vključuje Audi connect, napreden multimedijski sistem ter parkirne senzorje zadaj, ki omogočajo preprosto in varno parkiranje ter dodatno varnost med vožnjo.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi Q3 SUV

Porsche Inter Auto je osebni sponzor vrhunske smučarke Ane Bucik Jogan. Foto: Porsche Inter Auto

Novi Audi Q4 e-tron z Business opremo že od 33.995 €!*

Novi Audi Q4 e-tron akcija – Izbirate lahko med dvema zmogljivostma baterije, 52 kWh ali 77 kWh, pri čemer večja baterija omogoča doseg do 516 kilometrov (WLTP), kar pomeni, da bodo vse vaše družinske poti brezskrbne in učinkovite. Izkoristite omejeno posebno ponudbo in si zagotovite povsem novi Audi Q4 e-tron. Izkoristite ugodnejše financiranje: akcijska cena velja pod pogoji financiranja Audi BON* in hkratni sklenitvi zavarovanja.* Navedene ponudbe veljajo do 31. 3. 2025 – veljavnost akcije preverite pri prodajnih svetovalcih.

Novi Audi Q4 35 e-tron Business 52 kWh (doseg 388 km WLTP)

40.495 €*: akcijska cena z AUDI BON*

–6.500 €*: subvencija za električna vozila BORZEN

33.995 €*: strošek v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude BORZEN

Novi Audi Q4 45 e-tron Business 77 kWh (doseg 516 km WLTP)

44.995 €*: akcijska cena z AUDI BON*

–6.500 €*: subvencija za električna vozila BORZEN

38.495 €*: strošek v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude BORZEN

Novi Audi Q4 Business oprema, ki zagotavlja popolno udobje:

19-palčna aluminijasta platišča za prepoznavno dinamiko

udobno vzmetenje za vrhunsko vozno izkušnjo

parkirni senzorji zadaj za preprosto manevriranje

ogrevana sprednja sedeža za dodatno udobje v hladnejših dneh

električno odpiranje in zapiranje prtljažnika za brezskrbno shranjevanje

MMI-navigacija plus za intuitivno povezljivost in nadzor

LED-žarometi in zadnje luči za popolno osvetlitev in prepoznaven slog

Audijev virtualni kokpit za popoln pregled nad vožnjo

Aktualne ugodnosti ob nakupu električnih vozil

Ugodnosti za fizične osebe:

7.200 € za nakup novega el. v. M1 (do 35.000 € z DDV)

6.500 € za nakup novega el. v. M1 (od 35.000 € do 45.000 € z DDV)

4.500 € za nakup novega el. v. M1 (od 45.000 € do 65.000 € z DDV)

Ugodnosti za pravne osebe (podjetja):

odbitek DDV pri nakupu*

odbitek DDV pri servisiranju*

boniteta za službena vozila/boniteta 0 €*

Navedene cene vključujejo ekskluzivni paket Audi BON za financiranje in zavarovanje ter subvencijo Borzen* z možnostjo odbitka DDV za pravne osebe.

*Strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude Borzena: cena velja v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude Borzen. Ponudba velja za omejeno količino vozil. Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva, ki je bil objavljen 23. 8. 2024 v Uradnem listu RS, št. 57/2024. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani Borzen (javni poziv JP REPWR SUB-EVFO24). Porsche Inter Auto ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh družbe Borzen, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči kupca, in to iz kateregakoli razloga.

Foto: Porsche Inter Auto

Priključna hibrida Audi Q7 in Q8 – izjemna priložnost

Odkrijte premium ponudbo in zmogljivost z Audijevima priključnima hibridoma Q7 in Q8, ki sta zdaj na voljo po posebni ceni – nižji od osnovnega TDI-modela. Združite luksuzno udobje, napredno hibridno tehnologijo in legendarni quattro pogon. Ponudba velja do 31. marca 2025, zato ne zamudite te priložnosti. Akcijska ponudba velja z gotovinskim plačilom, po želji pa lahko izberete tudi ugodno Audi financiranje*. Več informacij in podrobnosti o akciji lahko pridobite pri njihovih prodajalcih.

PREVERITE PONUDBO: Audi Q7 55 TFSI e priključni hibrid

Audi Q7 55 TFSI e quattro Business že od 64.999 €*

priključni hibrid s 340 KM

električni doseg do 80 km (WLTP)

osemstopenjski menjalnik Tiptronic

Audi Q8 55 TFSI e quattro Business že od 71.999 €*

priključni hibrid s 340 KM

električni doseg do 84 km (WLTP)

vrhunska vozna dinamika in eleganca

Rabljena vozila Audi – premium ponudba v Sloveniji

Rabljena in službena vozila Audi Slovenija – zakaj izbrati Porsche Inter Auto za nakup rabljenega vozila znamke Audi? Porsche Inter Auto je sinonim za zanesljivost, kakovost in vrhunsko storitev, ki presega pričakovanja. Vsako rabljeno vozilo v njihovi ponudbi je skrbno pregledano, ima popolno servisno zgodovino ter ustreza najvišjim standardom varnosti in tehnične brezhibnosti. Kupcem zagotavljajo popolno brezskrbnost, saj vozila prihajajo s preverjeno zgodovino in jamstvom, ki zmanjšuje morebitna tveganja. Poleg tega Porsche Inter Auto ponuja širok nabor ugodnosti, ki olajšajo odločitev – prilagodljive možnosti financiranja, razširjena jamstva in strokovno servisiranje, ki zagotavlja dolgotrajno brezhibno delovanje vozila.

Foto: Porsche Inter Auto

Skrivnosti Audijevih novosti: Intervju z vodjo prodaje Alešem Polencem »Audijeva aktualna modelska paleta prinaša pravo revolucijo v svet premium vozil. Audijeva modela Q2 in Q3 navdušujeta z osveženim dizajnom in pametnimi rešitvami za vsakodnevne izzive, medtem ko popolnoma električni Q4 e-tron dokazuje, da trajnost in zmogljivost hodita z roko v roki, za zelo atraktivno vstopno ceno od 33.995 € z vključeno subvencijo in Audi Bon financiranjem. Za tiste, ki iščejo popolno kombinacijo učinkovitosti in moči, pa sta tu priključna hibrida Audi Q7 in Q8, ki ponujata brezhibno prepletanje električnega in bencinskega pogona,« pravi Aleš Polenec, vodja prodaje vozil Audi pri Porsche Inter Auto.

Ponudba Audi BON do 31. 3. 2025

Audi A1 30 TFSI (115 KM) že od 20.990 €*

Audi Q2 30 TFSI (115 KM) že od 23.990 €*

Audi A3 30 TFSI (115 KM) že od 23.990 €*

Audi Q3 35 TFSI (150 KM) že od 29.990 €*

Audi A5 (limuzina) 35 TFSI S tronic (150 KM) že od 43.380 €*

Audi Q5 40 TDI S tronic quattro (204 KM) že od 55.490 €*

PREVERITE AKCIJO IN CENE: AUDI AKCIJA SLOVENIJA 2025

Vas zanimajo najnovejša vozila znamke Audi? Z veseljem so vam na voljo. Porsche Inter Auto kontaktni center, tel.: 041 392 204

Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

Pogoji akcije Audi

Slike so simbolne, preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do preklica oziroma do razprodaje, navedene ponudbe veljajo od 1. 1. 2025 do 31. 3. 2025 – veljavnost akcije preverite pri prodajnih svetovalcih. *Vozila na fotografijah in specifikacije v članku niso vsi nujno dobavljivi oziroma veljavni za slovenski trg. Oblika vozila in specifikacije se lahko pri prodaji vozila spremenijo. Porsche Inter Auto d.o.o. ne odgovarja za napake v članku. Ponudba velja za omejeno količino vozil. *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v vrednosti dva tisoč EUR z DDV, do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2023/AUBON_FIX_01_2025. Napovedani doseg po opravljenih voznih ciklih skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (WLTP) na preizkusnih valjih (ni serijsko stanje). Vrednosti dosega po WLTP lahko pri serijskih vozilih zaradi opreme odstopajo. Dejanski doseg v praksi odstopa zaradi načina vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih porabnikov, zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in topografije. Kot orientacija za posamezno vozilo služi navedeni razpon dosega, ki ga bo predvidoma v letnem povprečju doseglo 80 odstotkov naših strank. Spodnja meja navedenega razpona zajema tudi vožnje pri zmernih hitrostih na avtocestah in vožnje pri nizkih zunanjih temperaturah v zimskem času. *Leasingojemalec je opravičen do bona za financiranje v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v določeni vrednosti z vključenim DDV v primeru sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o in hkratno sklenitvijo zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. Več na www.porscheleasing.si.

Povprečna poraba za Audi modele, kombinirana vožnja: 5,1 – 8,3 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 125 – 143 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0378 g/km. Primer: poraba za model Audi Q3 35 TFSI, kombinirana vožnja: 6,3 – 7,8 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 142 – 177 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0370 g/km. Ogljikov dioksid (CO 2 ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Cena vključuje popust v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v določeni vrednosti z DDV ter bonus za financiranje v določeni vrednosti z DDV, do katerega je leasingjemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji in permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.). Več informacij na www.porscheleasing.si. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani družbe Borzen (javni poziv JP REPWR SUB-EVFO24). Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh družbe Borzen, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči kupca, in to iz kateregakoli razloga. Več informacij si lahko preberete tukaj. *Električna vozila: kupec je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo Borzen na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva, ki je bil objavljen 12. 7. 2024 v Uradnem listu RS, št. 57/2024. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani.

Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani BORZEN. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), razvojnega področja "REPowerEU", komponente "REPowerEU" (C5K17), naložbe E "Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)", ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je bil dne 12. 7. 2024 v Uradnem listu RS, št. 57/2024 objavljen javni poziv, na podlagi katerega ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v vlogi nosilnega organa in izvajalca ukrepa in družba Borzen v vlogi zunanjega izvajalca tehnične in administrativne izvedbe postopka dodeljujeta nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za električna vozila. Namen javnega poziva je podpora fizičnim osebam pri prehodu na brezemisijsko mobilnost, in sicer z dodeljevanjem finančnih spodbud za nakup električnih vozil brez emisij CO 2 na izpustu, namenjenih za cestni promet. Cilj javnega poziva je pospešiti razvoj trga alternativnih goriv v prometu in razmah uporabe brezemisijskih vozil v Sloveniji ter s tem povečanje čiste ali podnebno nevtralne mobilnosti v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2020/852.

Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani BORZEN. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh BORZEN, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči kupca, in to iz kateregakoli razloga.

Navedeni doseg je bil izračunan v skladu z uredbo WLTP, ki določa standardne preskusne pogoje, ki veljajo za vse proizvajalce vozil. To zagotavlja, da so vrednosti, izračunane v skladu s to uredbo, primerljive za vsa vozila. Informacije o državnih subvencijah za električna vozila lahko najdete na https://borzen.si/sl-si/podpore-za-mobilnost/subvencije-za-nakup-elektricnih-vozil-fizicne-osebe. Prikazane informacije (slike, cena, podatki itd.) so orientacijske narave, namenjene predhodni rezervaciji in se lahko do začetka prodaje spremenijo. Pred nakupom jih še enkrat preverite. Slike so simbolične.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Pogoji akcije Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana za Audi BON (višina Audi BON je odvisna od modela), do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2025/AUBON_FIX_01_2025. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si (2).

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.