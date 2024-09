Audi še vedno brez rešitve in rešitelja, ki ga vztrajno iščejo

Kljub protestom na ulicah Bruslja še ni rešitve in rešitelja za problematično Audijevo avtomobilsko tovarno s tri tisoč zaposlenimi.

Pri Audiju iščejo potencialnega investitorja za svojo tovarno v Bruslju. Vodstvo Volkswagnovega koncerna je že julija potrdilo možnost, da bi predčasno prenehali s proizvodnjo ne dovolj priljubljenega audija Q8 e-tron. To je edini avtomobil, ki ga izdelujejo v bruseljski tovarni. Zdaj se v in pred tovarno vrstijo protesti zaposlenih, ki jih je samo v tej tovarni tri tisoč. Možna so odpuščanja, še vedno tudi polno zaprtje tovarne.

Na ulicah Bruslja je protestiralo pet tisoč ljudi. Foto: Guliverimage

Za zdaj še brez rešitve in rešitelja

Investitorja za rešitev prihodnosti tovarne še niso našli. Kot je povedal Gerd Walker, ki je pri Volkswagnu zadolžen za področje proizvodnje, so z zaposlenimi pretehtali številne možnosti za prihodnost tovarne. Po besedah Walkerja nobena izmed teh ekonomsko ni bila racionalna in upravičena. Investitor bi bil lahko tudi drug proizvajalec, ki bi prevzel tovarno.

Težava bruseljske tovarne je tudi njena lokacija, ki zaradi neposredne bližine železniških tirov ne omogoča širitve.

Težave Volkswagna z izkoristkom tovarn so v zadnjih tednih postale pereča tema tudi v Nemčiji, kjer uprava v Wolfsburgu ne izključuje večjih odpuščanj in tudi ne zavrača možnosti zapiranja dodatnih tovarn.

Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa. Foto: Reuters

Na njihove težave se je na odprtju Stellantisovega centra za lahka gospodarska vozila v Torinu odzval tudi njihov izvršni direktor Carlos Tavares. “V preteklosti smo že opravili številne ukrepe, da bi se enakim težavam in usodi izognili tudi sami. Marsikateri ukrep ni bil dobro razumljen in sprejet,” je po poročanju Reutersa dejal Tavares.

Stellantis je med leti 2021, ko je nastal z združitvijo koncernov Fiat Chrsyler in PSA Peugeot Citroen, in 2023 število zaposlenih v Evropi zmanjšal za skoraj 20 tisoč. Pri večini je šlo za sporazumne dogovore.