Ko je Audi športno kombilimuzino prvič predstavil leta 2011, še ni imel resnih tekmecev. Pozneje so ji dodali še limuzinsko izvedbo in do danes je model RS3 prepričal že več kot 80 tisoč kupcev.

Zaščitni znamk športnega modela je 2,5-litrski petvaljni motor, ki so mu z razvojem moč z začetnih 340 povečali vse do 400 “konjev”. Petvaljnik ostaja del ponudbe tudi z zadnjo prenovo, a predvidoma gre za zadnjo uporabo takega motorja. Pri Audiju ga uporabljajo že 48 let.

Po modelu A3 so tako v Ingolstadtu prenovili še športnega RS3. Dobil je novi prestreznik zraka na sprednjem delu vozila, nekoliko drugačne žaromete in zadnje luči, tehnično pa so ga izpopolnili v smer še bolj natančne vožnje ter večje zabave sredi ovinka. Pri Audiju obljubljajo manj podkrmiljenja in višjo hitrost sredi ter ob izhodu iz ovinka.

V Nemčiji bo prenovljeni RS3 stal od 66 tisoč evrov naprej, limuzinska izvedba je še dva tisoč evrov dražja.

Foto: Audi

