Audi proti Kitajcem: prva zmaga na sodišču

Ime avtomobila je lahko pomemben marketinški in prodajni kanal in že večkrat v preteklosti so se okrog imen vozil začeli sodni spori. Eden takih zdaj poteka v Nemčiji, vpleteni pa sta avtomobilski znamki Audi in Nio. Sodišče v Münchnu je odločilo, da so poimenovanja avtomobilov znamke Nio − konkretno električni športni terenci ES6, ES7 in ES8 − preveč podobna Audijevim športnim modelom z oznako S (S6, S7 in S8).

"Sodeč po oznaki ES6 bi bilo mogoče domnevati, da gre za električno različico audija S6 in da oba modela spadata k istemu proizvajalcu," se je glasil del sodbe v Münchnu.

Namesto ES7 v Nemčiji že prodajajo EL7

Nio ne sme več oglaševati imen omenjenih avtomobilov v Nemčiji. Sodišče odgovornim grozi s kaznijo 250 tisoč evrov in do šest mesecev zapora, je razsodbo sodišča povzemal nemški Automobilswoche.

Nio v Nemčiji za zdaj prodaja model ES7, ki pa so ga že preimenovali v EL7. Nio je predlani začel s prodajo avtomobilov na Norveškem, lani so se razširili še v Nemčijo, Dansko, Švedsko in Nizozemsko.

Nio ES6 Foto: Reuters