Tesla model S v različici plaid+ bo imela tri elektromotorje, sistemsko moč več kot tisoč "konjev" in izhodiščno ceno 141 tisoč evrov. Tekmeca porsche taycana turbo S in audija e-tron GT RS lahko (ob predhodnem naročilu) v Sloveniji pričakujemo jeseni. Foto: Tesla

Audijev e-tron GT bo na voljo tudi v različici RS. Foto: Audi Medtem ko bo jutri Porsche razkril svojo novo klasiko (911 iz družine GT), smo prejšnji teden doživeli razkritje novega električnega (super)športnega avtomobila. Audi je pokazal model e-tron GT, ki bo na voljo tudi v dodatno začinjeni različici RS. Ta audi se bo kmalu postavil ob bok porscheju taycanu in napovedani serijski tesli model S v različici plaid+.

Na cesti jih je za zdaj še nemogoče primerjati, zato trenutno le pogled na njihove tehnične specifikacije. Tesla bo model 3 v različici plaid+ opremila kar s tremi elektromotorji in tudi baterijo največje kapacitete, zato se med vsemi ponaša z največjo sistemsko močjo pogona in tudi dosegom z enim polnjenjem, ki naj bi v realnem prometu dosegel okrog 660 kilometrov.

Primerjava tehničnih podatkov:

audi e-tron GT RS porsche taycan turbo S tesla model S plaid+ kapaciteta baterije 85 kWh 83,7 kWh 115 kWh št. motorjev: 2 2 3 sistemska moč: 475 kW 560 kW 820 kW navor: 830 Nm 1.050 Nm pogon: 4x4 4x4 4x4 št. prestav: 2 2 1 moč polnjenja: do 270 kW do 270 kW do 250 kW naj. hitrost: 250 km/h 260 km/h 322 km/h pospešek do 100 km/h: 3,3 s 2,8 s 2,1 s doseg WLTP 472 km 416 km 660 km (ocena) dolžina: 4.990 mm 4.963 mm 4.970 mm masa: 2.350 kg 2.370 kg 2.250 kg

Različica turbo S je vrh ponudbe pri porsche taycanu.

Audi in Porsche z 800-voltnim sistemom, Tesla s tremi motorji in več kot 600 kilometri dosega

Tehnične zmogljivosti seveda ne povedo vsega. Porsche in Audi bosta nagovarjala vsak svoj krog kupcev znotraj Volkswagnovega koncerna in izpostavljala predvsem tehnološko dovršenost avtomobilov (predvsem 800-voltni sistem in moč polnjenja do 270 kilovatov) ter kakovost izdelave. Aduta Tesle pri takem avtomobilu sta prostornost modela S in za zdaj najbolj celovita (preprosta) ponudba mreže lastnih polnilnic.

V Sloveniji bo treba za tako teslo odšteti vsaj 141 tisoč evrov, taycan turbo S na našem trgu stane od 194 tisoč evrov naprej, cena za Audijevega športnika še ni znana.