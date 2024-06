Podobno kot je Porsche nadgradil taycana, so tehnično izpopolnjevanje opravili tudi pri Audiju za sestrski model e-tron GT. Izboljšali so mnoge tehnične elemente, kar bo olajšalo sobivanje z električnim športnim avtomobilom. Povečali pa so tudi moč avtomobila, ki sicer za pogon uporablja dva elektromotorja - vsak med njima ima moč 415 kilovatov (564 “konjev”).

Moč vse do 925 “konjev”

V osnovni različici S znaša sistemska moč 500 kilovatov (679 “konjev”), v različici RS 630 kilovatov (856 “konjev”), v različici RS pa moč naraste vse do 680 kilovatov (925 “konjev”). To je tako najzmogljivejši serijski avtomobil, ki so ga pri Audiju kadarkoli izdelali.

Nekaj poudarkov avtomobila:

Med vožnjo je omogočena funkcija “boost” za dodatnih 70 kilovatov moči

Moč polnjenja na polnilnicah DC (ultra zmogljive) so povečali za 50 kilovatov na 320 kilovatov. Pri enosmernem toku AC znaša moč polnjenja do 22 kilovatov.

Neto kapaciteto baterije so povečali na 97 kilovatnih ur (kWh), bruto kapaciteta je 105 kWh. Povečanje so dosegli predvsem z večjo energijsko gostoto, zato masa baterije ni zrasla pretirano - trenutno znaša 625 kilogramov.

Realni doseg avtomobila bo znašal okrog 400 kilometrov.

Del serijske opreme je dvokomorno zračno vzmetenje, za doplačilo pa je na voljo tudi aktivno zračno vzmetenje. To na cesti poskuša doseči kar najbolj vodoraven položaj avtomobila med zaviranji, vožnji skozi ovinek in pospeševanji.

Doplačljiv je tudi sistem štirikolesnega krmiljenja, ki pomaga pri okretnosti v ovinkih pri nizkih hitrostih in večji stabilnosti pri višjih hitrostih.

Cene v Nemčiji se začnejo pri 126 tisoč evrih, za različico performance pa bo treba odšteti vsaj 160.500 evrov.

Foto: Audi

