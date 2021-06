Ambiciozni predsednik Škode: to sporoča tekmecem

Lansko leto je Škoda sklenila na osmem mestu med avtomobilskimi znamkami v Evropi, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA. Prodali so 643 tisoč avtomobilov. V letu, ki ga je zaznamovala epidemija covid-19, jim je prodaja sicer padla, toda svoj tržni delež v Evropi so povečali z 4,8 na 5,4 odstotka.

Škoda je lani že sedmo leto zaporedoma globalno izdelala več kot milijon avtomobilov.

Ambiciozni predsednik Škode Thomas Schaefer. Foto: Škoda

V prvih petih mesecih so Čehi uspeli prehiteti Ford, Mercedes-Benz in se uvrstiti na peto mesto med vsemi znamkami. Mesto višje je trenutno Toyota. Na vrhu so bili lani sicer Volkswagen, Renault, Peugeot, Mercedes-Benz in BMW.

“Želimo si med prvih pet avtomobilskih znamk,” je na predstavitvi strategije do leta 2030 povedal predsednik Škode Thomas Schaefer. Škoda, nekoč le vzhodnoevropski avtomobilski proizvajalec, je pred 30 leti sklenil pomembno strateško partnerstvo z Volkswagnom in takrat se je tudi začela njihova zgodba o uspehu.

V zadnjem obdobju je za rast prodaje skrbela nova generacija octavie, na trg so z enyaqom poslali tudi svoj prvi namenski električni avtomobil. Schaefer poudarja, da bo bistvo rasti tržnega deleža predvsem v večjem osredotočanju na manjše in cenejše avtomobile. Tak primer bo nova generacija fabie.

Težave s polprevodniki: zaloga še nikoli ni bila tako majhna

Vse pa tudi za Škodo v avtomobilskem svetu kajpak ni idealno. Tudi njih je prizadelo pomanjkanje polprevodnikov in s tem povezane zamude pri dobavah. “Naša zaloga je rekordno majhna in ničesar ne moremo storiti,” pravi predsednik Škode. Izključena ni niti krajša ustavitev dela v nekaterih tovarnah.