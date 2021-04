Ali veste, kdaj morate opraviti veliki servis z menjavo jermena?

Oglasno sporočilo

Kako prihraniti pri menjavi zobatega jermena (pri velikem servisu)?

V primeru, da imate avto, ki je starejši od štirih let in je znamke VW, Audi, SEAT, Škoda, lahko privarčujete kar do 30 % pri menjavi zobatega jermena oziroma pri velikem servisu. Preverite, kako ugoden servisni paket so pripravili za menjavo zobatega jermena pri Porsche Inter Auto samo za vas!

MENJAVA ZOBATEGA JERMENA – VELIKI SERVIS, PAKETNA CENA – vse vključeno (delo, material) po ugodni ceni: originalni zobati jermen, črpalka hladilne tekočine,

zobati jermen komplet,

vgradnja zobatega jermena in menjava črpalke hladilne tekočine,

2-letna garancija na delo in material,

podaljšanje Asistence Porsche Slovenija.

Veliki servis z menjavo zobatega jermena

Zakaj je pomembno opraviti menjavo zobatega jermena?

Veliki servis avta je pomemben, ker se sestavni deli v motorju sčasoma obrabijo. Med njimi je tudi zobati jermen. Zaradi obrabe se lahko ta pretrga, kar povzroči večje stroške, saj je v tem primeru treba zamenjati tudi druge dele motorja. Prav zato je pomembno, da redno pregledujete stanje svojega zobatega jermena.

Kdaj je treba opraviti menjavo zobatega jermena, na koliko km?

Pri vozilih VW (Volkswagen), Audi, SEAT in Škoda natančne podatke o menjavi zobatega jermena najdete v servisni knjižici svojega avtomobila. Največkrat je treba veliki servis opraviti med 100 in 200 tisoč kilometri, poleg veliko prevoženih kilometrov ima pomembno vlogo tudi starost zobatega jermena. Priporočamo vam, da se čim prej naročite na servisni pregled, kjer bomo preverili stanje zobatega jermena.

Opozorilni znaki, kdaj je nujno zamenjati zobati jermen

Nujno je, da redno preverjate stanje svojega zobatega jermena! Da bi zmanjšali tveganje za okvaro jermena, priporočamo redne servisne preglede. Najpogostejši znaki za okvaro so:

izrazit hrup motorja,

avto se trese zaradi neenakomernega teka,

motor je neodziven,

vidne so razpoke na zobatem jermenu,

raztrgan zobati jermen.

Zakaj servis avta ravno pri Porsche Inter Auto?

Redno opravljanje velikega servisa zagotavlja, da bo vaš avtomobil vedno optimalno pripravljen na vožnjo in seveda tudi popolnoma varen. Ker želijo, da se na cesti počutite varno, vam nudijo vrhunski servis po natančnih navodilih in priporočilih proizvajalca (matične tovarne), zato vam zagotavljajo najkakovostnejša popravila in odlično delovanje vozila. Pri servisu uporabljajo izključno visokokakovosten originalen material, ki omogoča brezhibno ujemanje in posledično optimalno delovanje vozila, daljšo življenjsko dobo in večjo varnost vas in vseh ostalih udeležencev v prometu.

Ugodnejši veliki servis z menjavo zobatega jermena

Za vas so pripravili ugodne varčevalne pakete, s katerimi boste odlično poskrbeli za redno vzdrževanje svojega vozila, hkrati pa boste privarčevali. Preverite ugodne servisne pakete Vedno vredno, ki so jih pripravili pri Porsche Inter Auto!

