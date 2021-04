Ali je električni avto pravi za vas?

Časi, ko so se z električnimi avtomobili vozili le tehnološki navdušenci in tisti, ki so želeli pokazati, da imajo dovolj pod palcem, so minili. Prepričajte se, da je danes električno vozilo prava izbira tudi za vsakdanjo družinsko uporabo.

Elektrika je povsod: svoj e-avto lahko polnite v hiši ali lastni garaži, v večstanovanjskem objektu, v službi ali na javnih polnilnicah.

Zakaj izbrati do okolja prijazen električni avtomobil namesto klasičnega z motorjem z notranjim izgorevanjem? Preprosto: ker je vožnja udobna in poceni, uporaba pa preprosta.

Užitek v vožnji je zagotovljen

Dober občutek ob pospeševanju in ugodje, ko z avtom varno in tiho premagujemo kilometre. Udobje v prostorni kabini in navdušenje nad tehniko, ki omogoča užitek na poti. Veliko je prednosti, ki jih ponujajo električni avtomobili, in najlažji način, da začutite, kaj ti zmorejo in ponujajo, sta obisk in testna vožnja pri vašem prodajalcu vozil. Kaj pa vsakdanje lastnosti? Ali avtomobilska baterija zagotavlja zadostno razdaljo, je polnjenje preprosto?

Se še spominjate časov, ko so moški govorili, da izbirajo avto za ženo? Ponavadi so imeli v mislih kakšen manjši, udoben, privlačen model. Tudi ko so ženske upravičeno povzdignile glas proti takemu izrazoslovju iz nekih pradavnih časov in se je takega vozila oprijelo poimenovanje drugi družinski avto, je kriterij za izbiro ostal podoben.

Električno vozilo je skoraj idealen drugi avto. Zakaj skoraj? Ker obstaja velika verjetnost, da se boste za avtomobil, kot je na primer Volkswagnov model ID.3, doma potegovali vsi – oba partnerja in ob tem morda še kakšen polnoletni potomec –, zato ne bo več druga, temveč prva izbira.

Služba, družina, aktivnosti: 100 ali celo 200 kilometrov na dan? Tudi če prevozite dva-, tri-ali petkrat več od povprečnega Slovenca, z električnim avtomobilom pri vsakodnevni uporabi ne boste nikoli obstali na cesti.

Kako daleč me lahko odpelje? Vsepovsod.

Lahko vprašamo: ali se na dan peljete več kot 350, 426 ali pa celo 549 kilometrov, kolikor so dosegi različno zmogljivih različic prej omenjenega modela? Zelo verjetno ne, tudi če krepko presegate povprečnega slovenskega voznika. Recimo, da prevozite 50 kilometrov na poti v službo in domov, popoldne pa še enkrat toliko, ko prevažate otroka, greste na izlet ali obisk. Tudi pri tako natrpanem urniku bo eno polnjenje baterije zadoščalo za več dni. Tu pa se že pojavi drugo vprašanje: gre res za drugi družinski avto, namenjen le krajšim razdaljam, ali za vozilo, s katerim se boste prevažali največ in ga bodo družinski člani imeli tudi najraje?

Kdo bo "tankal"?

Če živite v družini, v kateri si več članov deli isti avtomobil, vam bo naslednji primer gotovo znan. Kolikokrat rečete partnerju, da ste mu avto pustili "na rezervi" in naj ga napolni? Pri električnih vozilih taki pogovori odpadejo, saj je polnjenje preprosto (več o tem v nadaljevanju).

Pa stroški? Vsekakor bo vožnja najcenejša, če se boste odločili za lastno polnilnico v kombinaciji s sončno elektrarno. Če boste uporabljali elektriko iz omrežja obstoječega ponudnika, pri čemer se seveda izplača izkoristiti nižje tarife, se boste sto kilometrov lahko peljali že za komaj kaj več kot en evro. Tudi če boste baterijo kdaj polnili na kakšni javni polnilnici, boste za nadaljevanje vožnje najverjetneje plačali le nekaj evrov. Zdaj pa pomislite: koliko ste nazadnje plačali za poln tank bencina ali dizla?

Fosilna goriva ali elektrika? Vožnja z e-avtomobilom je lahko tudi nekajkrat cenejša.

Polnjenje: preprosto kot pri telefonu

Obiskov bencinske črpalke zagotovo ne boste pogrešali. A ne gre le za strošek. Sodobni električni avto, ki ga boste uporabljali za dnevne vožnje, se polni preprosto. Najlažje gre z lastno polnilno postajo. (Ta ni primerna le za lastnike hiš, ampak se jo da uporabljati tudi v večstanovanjskih objektih.) Taka polnilna postaja, kot jo ponuja MOON, ne zavzame veliko prostora, prav tako je njena uporaba povsem nezapletena. Dovolj je, da vgrajeni kabel priključite na svoje električno vozilo. Predstavljajte si, kako zvečer polnite svoj mobilni telefon. Pri avtu ni nič drugače. A tako kot se telefon zjutraj lahko spremeni še v budilko, se avto v kombinaciji s polnilno postajo prelevi še v pametnega spremljevalca. S časovnikom si lahko nastavimo polnjenje zvečer v času nižje tarife (na primer šele po 22. uri), pravo tako pa lahko električni avto, priključen doma, lastnika ob določeni jutranji uri pričaka že ogret (ali ohlajen) na želeno temperaturo in s čisto polno baterijo.

In če pozabim polniti?

Avto vas vselej opozori, če kaže, da se bo baterija izpraznila. Začne tudi optimizirati vožnjo s preklopom na režim za varčevanje. Verjetnost, da se boste šele zjutraj spomnili na polnjenje in hkrati imeli povsem prazno baterijo, je zelo majhna. A tudi to še ne bi bil konec sveta. Recimo, da se v službo vozite 25 kilometrov – in še toliko nazaj. Povsem prazno baterijo boste (pri trifaznem polnjenju z močjo 11 kilovatov, ki ga uporabljate na primer pri modelu ID.3 z baterijo kapacitete 58 kilovatnih ur) za takšno vožnjo dovolj napolnili v pol ure, torej v času, ki ga zjutraj porabite za urejanje in zajtrk. Bojazen, da bi zaradi električnega avta obtičali doma, je torej res odveč.