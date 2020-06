V transportnih kontejnerih v Italiji so našli 30 avtomobilov, ki so jih pred meseci ukradli v okolici Toronta v Kanadi. Še deset so jih uspeli tam zaseči še pred izplutjem.

Uspešna najdba ukradenih vozil je bila rezultat skupne preiskovalne akcije skupine za finančni kriminal iz New Yorka, kanadske agencije za varstvo meja (CBSA) in italijanske policije.

Foto: York Regional Police

CBSA je že spomladi začela preiskovati zanje sumljiv izvoz audija Q7, ta isti avtomobil pa so istočasno in povsem naključno že preiskovali finančni kriminalisti.

S skupnimi močmi so v naslednjih tednih našli še več vozil, med njimi tudi mercedesa GLC 43 AMG, BMW, pa mnoge toyote, honde, hyundaie, lexuse, land roverje in jaguarje. Preiskovalce je sled vodila to transportnih ladij in Italije, kjer so bile v pristaniščih v Salernu in Tauru te ladje na postanku.

Ladje so bile namenjene proti Libiji in Turčiji

Ladje so bile na poti proti Libiji in Turčiji. V obeh italijanskih pristaniščih so pristojne službe zasegle 3o od 40 vozil, preostalih deset pa so že pred izplutjem zasegli v Kanadi. Vrednost v Italiji zaseženih vozil so ocenili na 1,5 milijona dolarjev, vrednost vseh 40 vozil pa na 1,8 milijona dolarjev.

Medtem ko bodo za vozila uredili prevoz nazaj v Kanado in do njihovih lastnikov, preiskava še ni končana in preiskovalci zdaj iščejo dodatne informacije o še več dodatnih vozilih.