90-letnik si je za rojstni dan kupil ameriško ikono

Leta nikakor ne vplivajo na dojemanje in strast do avtomobilov, Američan Chuck Cook pa je dober primer za to. Pred kratkim je praznoval svoj 90. rojstni dan, ob tej priložnosti pa si je privoščil pravi ameriški športni avtomobil. To je chevrolet corvette C8 stingray, ki je že njegova četrta corvetta, prvo je dobil leta 1981.

Ob tej priložnosti so mu pri trgovcu, kjer je naročil in prevzel mikaven avtomobil, pripravili tudi manjšo slovesnost. Manjkala ni niti torta s fotografijo corvette C8. Cook je povedal, da komaj čaka konec epidemije covid-19 in da bo takrat svoj avtomobil z veseljem peljal na različna avtomobilska srečanja.

Avtomobil poganja 6,2-litrski atmosferski motor V8, ki ima 365 kilovatov (490 "konjev").

Foto: Cecil Clark Chevrolet